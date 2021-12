Rangnik: Uloga u najvećem klubu na svetu se ne odbija

Trener fudbalera Mančester junajteda Ralf Rangnik rekao je danas da „nikako nije mogao da odbije“ ulogu privremenog trenera tog kluba i dodao da želi da stvori uravnoteženiji tim.

Rangnik je započeo svoju ulogu novog privremenog trenera Junajteda do kraja sezone, nakon što mu je odobrena radna dozvola i neophodna dokumentacija.

Ovaj 63-godišnji Nemac je sinoć na Old Trafordu ispratio pobedu Junajteda protiv Arsenala od 3:2. To je bila druga pobeda u tri utakmice na kojima je tim predvodio Majkl Kerik, nakon smene Olea Gunara Solšera.

„Kada vas klub potpu Mančester junajteda kontaktira, to ne može da se odbije. To je jedan od najvećih klubova, ako ne i najveći klub na svetu i srećan sam što ću raditi sa ovom grupom igrača“, rekao je Rangnik na svojoj prvoj konferenciji za novinare, prenose britanski mediji.

Rangnik je naveo da je gledao poslednje utakmice Junajteda, kao i da je upoznat sa dešavanjima u Premijer ligi.

„Ova ekipa ima talent i iskustvo, a glavni cilj je da unesem više ravnoteže u tim. Juče smo primili dva gola i ako se pogleda ukupan broj primljenih golova, to je u proseku dva po utakmici. To je jednostavno previše“, rekao je on.

„Jučerašnja utakmica je bila uzbudljiva za navijače, ali kao trener ne želite takve utakmice svaki dan… Na kraju krajeva, važno je da se pobedjuje. Veoma sam ambiciozan. Želimo da napravimo ovu sezonu uspešnom koliko god je to moguće. Ali, moramo da budemo i realni. Razlika izmedju nas i vodeća tri kluba je velika. Ali, videćemo“, dodao je on.

Majkl Kerik je odlučio da napusti Old Traford posle uloge privremenog menadžera, a Rangnik je naveo da je pokušao da ga ubedi da ostane.

„Razgovarao sam sa Majklom više od sat vremena i pokušavao sam da ga ubedim da ostane, ali mu je bila potrebna pauza i razumem njegovu odluku“, rekao je novi trener Junajteda.

Nakon što mu u junu istekne ugovor privremenog trenera, bivši trener Šalkea, Lajpciga i Hofenhajma će ostati na Old Trafordu najmanje još dve godine kao savetnik.

Odgovarajući na pitanje da li bi mogao da ostane kao trener i posle ove sezone, Rangnik je rekao: „Ljudi sa kojima sam razgovarao su bili jasni da je ovo šestomesečna uloga“.

„Nikada nismo razgovarali o tome šta će se desiti na leto. Da li će tada razgovarati sa mnom o tome, videdećemo. Ako sve bude kako treba, možda bih predložio kao u Lajpcigu, da nastavimo da radimo još godinu dana“, rekao je on.

Portugalac Kristijano Ronaldo je sa dva postignuta gola protiv Arsenala stigao do brojke od 800 golova u karijeri.

„Uvek morate da prilagodite svoj stil igre igračima koje imate na raspolaganju. Nikada nisam video igrača koji je tako fizički spreman sa 36 godina. Ali ne radi se samo o njemu, već o razvoju cele ekipe“, naveo je Rangnik.

„Ono što sam juče video od Kristijana, on je više nego spreman da da svoj doprinos timu, a njegovi saigrači će morati da učine isto“, dodao je on.

On je rekao i da sa upravom kluba još nije razgovarao o eventualnim pojačanjima.

„Sada je vreme da se detaljno upoznam sa trenutnom ekipom. Ima dovoljno igrača. Možda će posle Božića doći vreme da se razgovara o mogućim transferima na zimu, ali zima nikad nije dobro vreme za dovodjenje igrača“, rekao je Rangnik.

Rangnik će u nedelju prvi put predvoditi Junajted sa klupe kada će njegov tim dočekati Kristal Palas.

Junajted je trenutno sedmi na tabeli sa 21 bodom, odnosno ima 12 manje od prvoplasiranog Čelsija.

(Beta)

