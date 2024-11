Remi Srbije i Švajcarske, protiv Danske za plasman u četvrtfinale Lige nacija

Fudbaleri Srbije i Švajcarske odigrali su večeras u Cirihu nerešeno 1:1, u utakmici petog kola grupe 4 divizije A Lige nacija.

Švajcarska je povela golom Zekija Amdunija u 79. minutu, da bi bod Srbiji devet minuta kasnije doneo Aleksa Terzić.

Prvu šansu na meču imala je domaća selekcija u 12. minutu, kada je iz daljine šutirao Edmilson Fernandeš, a njegov udarac odbranio je golman Đorđe Petrović.

Srbija je prvi udarac ka golu rivala uputila u 24. minutu. Terzić je poslao centaršut u kazneni prostor, Dušan Vlahović je šutirao glavom, ali je lopta završila pored gola.

Najbolju priliku u prvom poluvremenu Švajcarska je imala u 28. minutu. U šesnaesterac je ušao Fernandeš, odlično pred golom pronašao Nou Okafora, kojem lopta loše odskače i nakon toga pogađa prečku.

Srbija je najbolju šansu u prvom delu meča imala u 41. minutu, kada je Vlahović povukao loptu sa sredine terena, izašao pred švajcarskog golmana, ali je u poslednjem trenutku njegov udarac blokirao štoper domaće selekcije Eraj Džemert.

Do kraja prvog poluvremena inicijativu je imala Švajcarska, ali promene rezultata nije bilo.

U drugom poluvremenu prvo je viđen nesportski potez Brila Embola. Švajcarski napadač je u 50. minutu prvo udario u lice Andriju Živkovića, da bi ga zatim pogodio i loptom. Ubrzo su i ostali fudbaleri ušli u međusobnu raspravu, a sve je završeno žutim kartonom za Embola.

Tri minuta kasnije dosuđen je penal za Srbiju, nakon što je Aleksandra Mitrovića u kaznenom prostoru oborio Džemeret. Mitrović je u 55. minutu stavio loptu na „belu tačku“, ali je njegov udarac po sredini gola nogama odbranio golman Gregor Kobel.

U nastavku meča Švajcarska je imala veliku priliku da povede, nakon što je do odbijene lopte u šesnaestercu došao Amduni. Ipak, njegov šut iz neposredne blizine je zaustavio golman Petrović, a zatim je dosuđen i ofsajd.

Srbija je na novu priliku čekala do 70. minuta, kada je iz kaznenog prostora tik preko gola šutirao Vlahović.

Devet minuta kasnije viđen je vodeći gol za Švajcarsku. Posle greške odbrane Srbije lopta je došla do Rikarda Rodrigesa, koji centrira do Rema Frojlera, a on glavom spušta loptu do Amdunija. Amduni je u nastavku akcije uputio precizan volej udarac i savladao golmana Srbije.

Švajcarska je u nastavku mogla i da poveća prednost, ali je u 82. minutu stativu pogodio Fernandeš.

Srbija je čekala svoju šansu iz kontre, a upravo iz jedne takve situacije dolazi do izjednačenja. Loptu je ka Terziću poslao Vlahović, a fudbaler Salcburga je lako savladao golmana Kobela.

U drugom meču ove grupe Španija je u Kopenhagenu pobedila Dansku sa 2:1. Golove za aktuelne prvake Evrope postigli su Mikel Ojarsabal u 15. i Ajose Peres u 58. minutu, dok je jedini pogodak za Dansku postigao Gustav Isaksen u 84. minutu.

Španija na prvom mestu grupe 4 ima 13 bodova, druga je Danska sa sedam bodova, treća Srbija ima pet, dok je Švajcarska poslednja sa dva boda. Španija je ranije osigurala plasman u četvrtfinale Lige nacija, dok će se za drugu poziciju u direktnom duelu u ponedeljak boriti Danska i Srbija. Švajcarska je ispala u niži rang.

Utakmica poslednjeg šestog kola između Srbije i Danske igra se u ponedeljak u Leskovcu od 20.45.

(Beta)

