Rukometni savez smenio Cvetkovića

Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije (RSS) smenio je na današnjoj sednici dosadašnjeg selektora Jovicu Cvetkovića.

Za smenu Cvetkovića glasali su svi članovi Upravnog odbora, sem jednog, preneo je portal B92.net.

Cvetković je smenjen posle neuspeha na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj, na kojem je Srbija zauzela 12. mesto i koje obeleženo skandalima.

Sednica Upravnog odbora RSS protekla je izuzetno burno, uz prepucavanja i uvrede. Cvetković je na početku sednice pročitao svoj izveštaj, u kom je naveo da Savez „nije ništa uradio da obezbedi pripreme reprezentaciji“, kao i da je ekipu morao da sastavlja od igrača koji nisu bili disciplinovani.

Reprezentativci Srbije su nedavno izašli sa saopštenjem u kom su okrivili selektora da je pijan vodio treninge, a čak i jednu utakmicu i da je u hotelskoj sobi u Splitu potrošio više od 1.000 evra na alkohol.

On je demantovao to i kazao da su se igrači tokom prve faze u Splitu provodili do ranih jutarnjih sati, što mu je potvrdila i policija.

