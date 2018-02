Ruska 15-godišnja senzacija: prelepa klizačica donela prvo zlato Rusiji (video)

フィギュアスケート女子シングルで金メダルのザギトワ選手=上間孝司、山本博文撮影 #平昌 #平昌2018 #五輪 #オリンピック #日本 #冬 #雪 #氷 #スポーツ #フィギュアスケート #日経 #日経写真部 #pyeongchang #pyeongchang2018 #olympics #japan #winter #snow #ice #sports #figureskating #nikkei #photo #photography #photographer #AlinaZAGITOVA

A post shared by 日本経済新聞社 (NIKKEI Inc.) (@nikkei) on Feb 23, 2018 at 2:33am PST