Skandal na Olimpijskim igrama, bokser poludeo nakon diskvalifikacije (foto)

Bokserski dan na Olimpijskim igrama u Tokiju obeležio je skandal u superteškoj kategoriji.

What a bizarre end to the fight. 🙃

Francuski bokser Mourad Aliev (26) diskvalifikovan je u četvrtfinalnom meču s Frazerom Klarkom iz Velike Britanije nakon što je američki sudija procenio da je Aliev udario glavom svog protivnika.

Francuz se nije mogao da se pomiri s tom odlukom, tvrdio je da nije imao nameru da udari glavom Klarka, Britanca kojeg je nedavno pobedio u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

Great Britain's Frazer Clarke beat Mourad Aliev after his opponent was disqualified for repeated use of the head.

It led to the Frenchman protesting and refusing to leave the arena for around 30 minutes.

Full story 👇#bbcolympics #tokyo2020

— BBC Sport (@BBCSport) August 1, 2021