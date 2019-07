Šokantno: Siniša Mihajlović prekida karijeru zbog ozbiljne bolesti?

Trener Bolonje Siniša Mihajlović odlučio je da prekine profesionalnu karijeru kako bi se suočio sa ozbiljnom bolešću, prenose italijanski mediji.

Sinisa Mihajlovic will make a statement on Saturday to explain the situation and his decision, as it's reported the #Bologna Coach requires "aggressive treatment" for a serious illness https://t.co/W1wOboV6iZ #SerieA #Serbia pic.twitter.com/l3VN1MLU5L

