Srbija ima nove bokserske šampione, najbolji idu na SP

ŠABAC – Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu završeno je spektakularnim finalnim borbama na centralnom gradskom Trgu u Šapcu, a najbolji su izborili mesto u reprezentaciji za Svetsko prvenstvo u Beogradu.

Specijalni gosti na završnici bili su ministar unutrašnjih poslova Aleksandra Vulin, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić, sin predsednika Srbije Danilo Vučić, proslavljeni košakaški reprezentativac Milan Mačvan i drugi.

Priznanje za najbolje bokserku ponela je Nina Radovanović, koja je do zlata stigla u kategoriji do 52 kg savladavši u finalu Jasminu Nađ 4:1, dok je za zlatnog boksera šampionata proglašen Semiz Aličić, koji je u lakoj kategoriji do 60 kg pobedio Nazifa Sejdija 5:0.

Za najbolji i najborbeniji par proglašeni su Almir Memić i Vouter Đokić, odnosno Milena Matović i Nikolina Gajić, a najbolji sudija je Radiša Sarić.

„Mislim da sam ovom pobedom u finalu pokazao da moje vreme definitivno dolazi. Čestitam i mom protivniku na odličnoj borbi. Decacki snovi o nastupu na Svetskom prvenstvu sada su bliži nego ikad. Nadam se da ću biti na spisku selektora Piperskog i učiniću sve da na najbolji nacin predstavljam moju zemlju“, izjavio je Aličić.

Selektor MIlan Piperski bio je izuzetno zadovoljan kvalitetom boksa u Šapcu.

„Videli smo na delu najbolje od boksa što Srbija ima. Prvenstvo države u Šapcu predstavljalo je poslednju provera naših boksera pred Svetsko prvenstvo. Svi bokseri pokazali su viši nivo spremnosti nego ranijih godina. Ovo je povr atak boksa, ne samo u Srbiji, već i u Šap?cu, gde je ponovo oživela Mačvina škola boksa i to je jedan tod efekata našeg rada“, izjavio je Piperski.

Puno pozitivnih utisaka iz Šapca poneo je i ministar Vulin.

„Prezadovoljan sam kako je izgledala završnica seniorskog prvenstva Srbije u Šapcu. Nadam se da ćemo zaista ostvariti i dečije snove, da Srbi upoznaju Majka Tajsona, čuvenog Gvozdena Majka i da ce biti deo spektekla koji nas čeka krajem oktobra i početkom novembra u Beogradu. Srbi vole boks i boks se ponovo vraća na velika vrata. Jedva cekam početak Svetskog prvenstva u našoj Areni i trudiću se da gledam puno mečeva i uživam. A bar jedna medalja za Srbiju bila bi kruna uspešnog rada predsednika Bokserskog saveza Nenada Borovčanina i njegovog tima”, istakao je Vulin.

Rezultati finalnih mečeva:

Minimum (45-48kg) Kristina Nađ Varga- Sandra Maran 2:3, Muva Laka (50kg) Jovana Zdravković – Snežana Šiljkovic 0:5, Muva (52kg) Nina Radovanović – Jasmina Nađ 4:1, Pero (57kg) Jelena Zekić – Jovanka Radulović RSC R1 (Zekic), Laka (60kg) Nina Pavlović – Natalija Šadrina 0:5, Velter (66kg) Milena Matović – Nikolina Gajić 4:1, Srednja (75kg) Aleksandra Rapajić – Vladana Radović WO (Rapajić), Teška (+81kg) Sara Jovanović – Aleksej Stefanović RSC R2 (Jovanović), Bantam (54kg) Omer Ametović – Tamir Galanov 2:3, Pero (57kg) Veljko Gligorić – Rifat Azemi RSC R1 (Gligorić), Laka (60kg) Semiz Aličić – Nazif Sejdi 5:0, Poluvelter (63.5kg) Nikola Filipović – Nenad Jovanović 0:5, Velter (67kg) Vahid Abasov – Ognjen Vujičić 5:0, Polusrednja (71kg) Vladimir Gubaš – Džejlan Toskić RSC R2 (Toskić), Srednja (75kg) Almir Memić – Vouter Đokić 5:0, Poluteška (80kg) Vladimir Mirončikov – Igor Rogić 5:0, Kruzer (86kg) Slobodan Jovanović – Aleksa Marković 5:0, Teška (92kg) Sadam Magomedov – Milosav Savić 5:0, Superteška (+92kg) Vladan Babić – Sergej Kalčugin 5:0.

(Tanjug)

