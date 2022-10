Srpske bokserke spremne za medalje na EP

BEOGRAD – Srpske bokserke spremne su za osvajanje medalje na predstojećem Evropskom prvenstvu, koje će biti održano od 14. do 22. oktobra u Budvi, saopštio je danas Bokserski savez Srbije (BS S).

Srbiju će na EP predstavljati: Snežana Šiljković (u konkurenciji do 50 kg), Jelena Zekić (54 kg), Natalia Šadrina (60 kg), Milena Matović (63 kg), Jelena Janjićijević (66 kg) i Aleksandra Rapaić (70 kg).

„Srpske bokserke svesne su zadatka koji je pred njima, koji niko do sada nikada nije uspeo da reši, a to je osvajanje medalje sa jednog od tri najveća takmičenja u karijeri, a to su Evropsko, Svetsko prvenstvo i Olimpijske igre. Srbija nikada do sada nije imala damu na pobedničkom postolju, ovo je velika i sjajna prilika za naše gracije u rukavicama da promene tok istorije, da otvore nove zlatne stranice u srpskom boksu“, saopštio je BS S.

Eliminacione borbe počinju u 14. oktobra u Budvi.

Selektor ženske selekcije Srbije Marko Tubić sa trenerima Stefanom Hubertom i Venkov Munkom protekle nedelje odradili su završni deo priprema sa srpskim bokserkama na kampu u Budvi.

„Uvek se nadamo dobrom žrebu koji će nam doneti to da na startu izbegnemo najbolje rivalke. Ipak, na ovakvim takmičenjima svaka devojka je maksimalno spremna kakvu god ona ima biografiju iza sebe, svaka dođe na ovo takmičenje sa istim mislima i žarom, a to je medalja. Pobeda na startu uliva dodatno samopouzdanje, a onda ako hoćete do finala, nema kalkulacija, sve morate pobediti. Imamo devojke koje su spremne, mlade su, ali u karijeri imaju već puno pobeda, medalja sa raznih međunarodnih takmičenja, juniorskih evropskih šampionata. Prvi cilj kod svih je ulazak u četvrtfinale, nakon toga je sve otvoreno. Ono što znam i mogu da potvrdim, to je da je svaka od ovih devojaka izuzetno spremna, motivisana i želi da za Srbiju postigne što veći uspeh“, poručio je Tubić.

(Tanjug)

