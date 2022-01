Šta građani Srbije misle o aferi Đoković: „Nepravda, žao nam je, ali i on je kriv“

Najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću australijske vlasti ponovo su poništile vizu, čeka se konačna odluka suda o deportaciji, a građani Beograda različito reaguju kada govore o tome, dok neki smatraju da je Srbin pogrešio, većina je saglasna – slučaj u Australiji je stvar politike.

Student Nikola Kovačević rekao je za Tanjug da je iznenađen što je Đokoviću drugi put odbijena viza i istakao da je skandal ukoliko ga budu deportovali.

„Ipak je on broj 1 teniser, primili su ga već, tako da sam iskreno iznenađen. Mislim da će na kraju biti na Australijan openu, lično sam optimističan i verujem u pozitivan ishod“, rekao je Nikola.

Stariji sugrađanin Nikola Grujić smatra da je Novak pogrešio i da mu njegova veličina ne daje to za pravo, ali i da je sa druge strane, srpski as zloupotrebljen.

„To što mi dramimo da je to antisrpska zavera, to nije tako. To su neki interesi sponzora koji su zainteresovani da on dođe, a verovatno neki unutar australijski ljudi su bili za to“, poručio je Grujić.

Ovaj Beograđanin kaže i da se ne može na anonimnom čoveku praviti neka politička ili interesna aktivnost, pred izbore u Australiji i naglašava da srpskog tenisera ne bi dirali da je bio „ispravan“.

„U svakom slučaju ima greške, ne bi njega niko dirao da je imao ispravne papire za ulazak“, rekao je Grujić.

Beograđanka Rajna Stanivuković smatra da će ga deportovati iz Australije, ocenjujući ceo slučaj kao skandalozan.

„Šta čovek ima da kaže, to je postupak samo prema njemu, da su hteli tako da analiziraju i ostale slučajeve, koji su ušli kao on, isto bi našli nešto zbog čega bi ih odbili“, smatra Rajna.

Ljubica Filipović izrazila je žaljenje što se Novaku sve to dešava.

„Bez komentara… Sve je moguće, ništa me ne bi iznenadilo“, navela je Ljubica.

Stariji Beograđanin Momčilo Vrzić misli da će Đoković biti vraćen iz Australije.

„To je politička odluka australijske vlasti, to je jedna vrsta fašizma“, oštar je Momčilo.

Penzionerka Mirjana Stačić kaže da ne bi volela da Novak bude deportovan, ali i smatra da je pogrešio.

„Treba da imaju razumevanja, ipak je on pomogao celom svetu. Mnogo mi je žao“, poručila je ova Beograđanka.

(Tanjug)

