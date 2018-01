Sumorne prognoze za našeg teniskog asa: mora li Novak na operaciju?

Novak Đoković je prošle godine zbog problema sa laktom pauzirao pola sezone, a ove godine je na prvom turniru ispao u osmini finala. Veliki uticaj na to je imao bol koji je srpski teniser ponovo osećao u ruci, a prognoze na nastavak sezone i njegovo zdravstveno stanje nisu nimalo svetle.

Kako prenose beogradski mediji, doktor Piter Brukner, jedan od najpoznatijih lekara sportske medicine, smatra da je situacija sa laktom Novaka Đokovića prilično problematična.

– On je odabrao da ide putem bez hirurške intervencije i to nije uspelo, očigledno. A i pitanje je da li bi operacija pomogla – rekao je za sajt Australijan opena ovaj stručnjak i dodao:

– Da su (ljudi iz Novakovog medincnskog okruženja) mislili da je operacija najbolji tretman, to bi i uradili pre šest meseci. Meni sve to deluje kao da mu je tkivo veoma oštećeno, a nije lako ‘popraviti’ oštećeno ktivo. Stvar je tu u izuzetnom opterećenju. Neverovatne sile prolaze kroz te dve tetive u laktu prilikom pojedinih udaraca, pa to verovatno i nije iznenađujuće. To vam je kao Ahilova tetiva kod trkača ili tetiva kolena kod košarkaša ili odbojkaša. Prosto, ogromne sile prolaze kroz ta mesta a ona nemaju baš veliki dotok krvi, pa im treba veoma mnogo vremena za oporavak – naglašava Brukner.

Lečenje steriodnim hormonom kortizonom je po njemu jedno od rešenja, a druga „injekcije krvi“, jedna novost u tretmanima, ali bez potvrđenih dugoročnih poboljšanja. Kako ističe, rehabilitacija u vidu odsustva sa terena možda i nije dovoljna, ali je „na Novakovom timu da razmisli i o drugim (hirurškim i ostalim) rešenjima, kako bi se bivši broj 1 vratio u dobro ‘takmičarsko’ zdravlje'“.

– Tetive predstavljaju jedan od najvećih izazova u našoj oblasti. Kada se jednom desi da one budu problem, teško ih je ‘vratiti’ na pravi način, u istinski elitnom sportisti. Možete i sami da shvatite da je Novak zaista imao mišljenja najboljih stručnjaka na raspolaganju, najbolje fizioterapeute, najbolje tretmane i tome slično. A sve to nije bilo dovoljno da se izdrže onoliki napori – zaključio je doktor Piter Brukner

Mišljenje jednog australijskog stručnjaka svakako može da se uzme u razmatranje, ali, kao što i sam ističe, Đoković ima na raspolaganju i druge, pa nema sumnje da će sa svojim timom, baš kao što je i najavio posle poraza od Hjeon Čunga u osmini finala, napraviti najbolji plan za aktuelnu situaciju.