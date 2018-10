Trener Partizana Mirković: Situacija je gora nego pre dva meseca

Trener fudbalera Partizana Zoran Mirković rekao je danas da utakmica sa Zemunom u Kupu ne dolazi u najboljem trenutku i da je situacija u njegovoj ekipi „gora nego što je bila pre dva meseca“.

„Zemun je dobra ekipa, dolazi u ne baš dobrom momentu za nas. Imali smo falš korak u Kuli protiv Spartaka (0:0), očekivali smo da ćemo dobiti tu utakmicu, medjutim nismo. Raspoloženje nam nije baš na najvišem nivou. Igramo sutra Kup, to je jedna utakmica, tu popravke nema i moramo da udjemo u meč maksimalno koncentrisano i odlučni da tu utakmicu dobijemo“, rekao je Mirković na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana brane trofej u Kupu, a u sredu od 14 časova igraju na gostovanju protiv Zemuna, u osmini finala.

Fudbaler Partizana Aleksandar Šćekić neće biti u konkurenciji pošto je juče operisao nos, a Mirković je rekao da čeka izveštaj lekarske službe što se tiče ostalih igrača, i dodao da se Rikardo žalio na bolove u preponama.

„Šćekić je trebalo jutros da razgovara sa profesorom koji ga je operisao i da mu da detaljnije informacije. Ja sam pet puta lomio nos, tri puta operisao, to je pauza od, ako sve bude idealno, oko dve nedelje. On je važan igrač, sigurno da će nam nedostajati u tom periodu. Imamo na raspolaganju i ostale igrače tako da mislim da nećemo imati problema na toj poziciji“, naveo je Mirković.

Partizan je u nedelju odigrao bez golova protiv Spartaka, a Mirković se složio da ekipa ima problema sa realizacijom.

„U drugom poluvremenu bilo je mnogo dobrih akcija, ali kada nekim odnosom u prvom delu ne zaslužiš neke stvari, ne možeš da očekuješ ni da te pogleda sreća. Imamo problem sa realizacijom, sa golovima. Kao i u svim drugim segementima, to mora da bude posao cele ekipe. Ne bih apostrofirao samo špiceve i samo ofanzivne igrače, šanse moraju da se pripreme i da se stvore da bi se realizovale“, naveo je on.

Upitan kako naterati igrače da igraju dobro celu utakmicu, a ne samo po jedno poluvreme, Mirković je rekao da bi bio srećan „kada ne bismo morali da se teramo“.

„Utakmica je 90 minuta i ono što im uporno govorim iz nedelje u nedelju je da svaki minut na terenu treba da budeš koristan, da dobiješ svaki duel, da osvojiš svaku loptu i da loptu koju teramo u pravcu gola da gledamo da je uteramo, to je suština fudbala. To je moja filozofija pa i kad igram sa drugarima ispred zgrade, igramo da bismo pobedili“, rekao je on.

Trener crno-belih rekao je da se ne radi o umoru, da se nada reakciji ekipe posle utakmice u Kuli i najavio je korekcije u timu.

„Da je došlo do nekih poromena u njihovim glavama, verovatno. Mi smo svi deo, oni su igrači Partizana. Partizan je veliki klub svaki veliki klub nosi sa sobom pritisak. Svaki igrač mora da ga nosi, jer ako ne može vrlo brzo ćemo se razići svi, to je realnost“, dodao je Mirković.

Upitan o situaciji u ekipi, Mirković je rekao da nije prijatna, pošto crno-beli zaostaju devet bodova za Crvenom zvezdom.

„Neprijatnija je nego pre dva meseca što se tiče tog bodovnog zaostatka. Mi ne možemo da kalkulišemo kada smo u minusu. Možemo samo da igramo maksimalno naše utakmice, a za šta će to biti dovoljno i za koju poziciju, videćemo“, naveo je on.

Upitan da li se nada kiksu rivala, Mirković je rekao da to ne zavisi od njegove ekipe i da crno-beli moraju da gledaju samo ono što oni rade.

Govoreći o Zemunu, Mirković je rekao da to nije ista ekipa iz prvenstvene utakmice u avgustu koju je Partizan dobio, da je brza po bokovima, čvrsta u sredini i da ima iskusnih igrača.

„Kada smo izvukli Zemun i tada sam rekao da će biti teško, da Zemun nije nimalo naivan, a posle ove utakmice u nedelju, biće teže. Neka bude bez penala ako može, vežbaćemo i šta uradimo na današnjem treningu, uradimo“, rekao je Mirković.

