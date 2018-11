Trinkijeri: Ovo je daleko od standarda, ali nije sve negativno

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je da je njegova ekipa igrala daleko od potrebnog standarda u večerašnjoj pobedi protiv Mega Bemaksa, ali da je srećan zbog igrača i da nije sve bilo negativno.

„Imao sam drugu ideju pre utakmice, želeo sam da Partizan igra dobru košarku. Ono što smo danas igrali nije košarka, meni je žao i to sam rekao mojim igračima. To je daleko od standarda koji moramo imati, ali ima toliko ali… Imali smo seriju poraza, teško je igrati ovde, Mega igra specijalnu košarku i moraš da imaš koncept kako da igraš sa njima. Ja sam srećan zbog igrača, ali moramo mnogo bolje“, rekao je Trinkijeri posle utakmice.

Trinkijeri je debitovao na klupi Partizana pobedom u Sremskoj Mitrovici protiv Mege od 84:71. Crno-beli su prekinuli niz od šest poraza u svim takmičenjima i naneli Megi prvi poraz u ABA ligi.

„Ovo je zemlja košarke, moramo da igramo košarku a ne nešto slično. To je samo početak, svaki put krene jednim korakom. Bilo je važno da okrenemo trend, to smo uradili. Bili smo malo bolji u odbrani a katastrofalni u skoku. Imam dvoje dece, od 10 i sedam godina i mislim da bi oni bolje zagradili koš. Ali, ja sam kriv, nisam im dobro objasnio, sutra ćemo trenirati, baciti ključ i izaći kada budemo bolje zagradjivali“, naveo je on.

Trinkijeri je rekao da nije sve negativno, da je bilo i pozitivnih stvari i da je ekipa „više izgledala kao ekipa“.

„Ja sam jako zahtevan, prvo prema sebi pa prema igračima. Vanja (Marinković) je igrao kao kapiten, malo se opustio na kraju, na tome moramo raditi. Svi su probali nešto da daju. Neki još nisu shvatili koliko je teško igrati u ovoj sredini, koliko je tvrda liga. Neki su se rastopili kod prvog kontakta i na tome moramo da radimo“, dodao je on.

Naveo je da je ekipa večeras imala „dva MVP“, Amara Gegića i Bondžu Sija.

„Amar je okrenuo odbranu, ali je napravio pet glupih faulova jer nije naučen koliko može biti važan za našu ekipu. Bondža je pogodio važne šuteve, kada je trebalo da zatvori utakmicu. To je borba svaki dan, mlada ekipa, neiskusna ekipa, željna ekipa. Kada imaš želju, na nešto ćeš izgledati. Danas smo dobili malo na taktiku, malo na kockanje, ali morali smo početi“, rekao je trener crno-belih.

On je rekao da nije Hari Poter i da nema čarobni štapić, kao i da oseća veliku odgovornost.

„Posle mnogo godina bilo je teško biti navijač Partizana, imamo jedan klub, još nemamo takvu ekipu koju oni zaslužuju, ali moraš početi. Moram da vratim Partizan na mapu. Ko mi može pomoći – moji igrači, klub i ovi fantastični navijači“, rekao je on.

Na konstataciju da je zbog njega bila puna hala u Sremskoj Mitrovici, Trinkijeri je rekao da to nije tačno.

„Zbog ovoga“, rekao je Trinkijeri i pokazao na grb Partizana koji nosi na svom reveru.

„Ovo je institucija. Svi osećaju da se nešto može desiti, ja ne znam da li će, ali znam da ću dati sve od sebe“, naveo je Trinkijeri.

On se osvrnuo na spekulacije oko toga da li će večeras predvoditi ekipu.

„Nikada nisam upoznao dobrog generala koji stoji iza svojih vojnika. Nema nikakve košarkaške logike da ja vodim ovu utakmicu, to je kompletno iracionalno, da imam jedan trening a da vodim utakmicu. Ali, osetio sam da treba da zaštitim ekipu, da pomognem, samo zato sam došao, a isto bih rekao da sam izgubio. Nema logike, posle četiri, pet, šest, sedam treninga možeš na klupu, osetio sam da ekipi treba da je neko uz nju. Mi smo mlada ekipa i ako nismo spremni da preživimo greške mi ćemo izgubiti svaku utakmicu. Želim da svi emotivno pomognu ekipi“, rekao je Trinkijeri.

Trener Mege Dejan Milojević rekao je da je ponosan na ekipu koja se nije predavala i kada je bila u zaostatku dvocifrenom razlikom.

„Čestitam Partizanu, igrali smo loš meč, prvenstveno u napadu, a ni odbrana nije bila sjajna. Kada imate loš šut i promašite 12 bacanja teško da možete da dobijete kvalitetnog protivnika kakav je Partizan. Imali smo neke šanse, ali smo doneli pogrešne odluke. Ne mislim da moji momci nisu dali sve od sebe, jesu. Ponosan sam na ekipu koja je pokazala karakter“, naveo je Milojević.

On je dodao da će ekipa u svakoj narednoj utakmici ići na pobedu.

„Želimo da nastavimo da igramo kvalitetno, čvrstu i brzu košarku. Nikome nećemo biti lak protivnik, kao što ni večeras nismo bili Partizanu“, rekao je Milojević.

(Beta)