Užas: Dvostruki osvajač olimpijske medalje uhapšen zbog ubistva (foto)

Indijski rvač Sušil Kumar, dvostruki osvajač olimpijske medalje, uhapšen je u nedelju zbog ubistva kolege, saopštila je policija u Nju Delhiju.

BIG : Wrestler #SushilKumar Has Been Arrested By Special Cell. 🙏 @manishBJPUP pic.twitter.com/HMg2RUvlBK

— मनीष शुक्ला सपोर्टर्स (@ManishShuklaSu1) May 23, 2021