Velikani: Kako je Kobi Brajant pomogao Novaku (video)

Zvanični sajt Udruženja teniskih profesionalac (ATP) oprostio se od tragično nastradalog Kobija Brajanta pričom o njegovom prijateljstvu sa Novakom Đokovićem i o tome kako mu je pomogao da prebrodi sve mentalne i fizičke prepreke i vrati se na vrh.

„Kobi je jedan od mojih mentora. Imao sam nekoliko telefonskih razgovora s njim. Naravno i viđali smo nekoliko puta u prethodnih par godina. Kada sam prolazio kroz povredu lakta mučio sam se mentalno i emociknalno da se nosim sa svim tim različitim stvarima koje su mi se dešavale. Pad na ATP listi, zatim povratak u vrh, Kobi je bio jedan od ljudi koji su mi davali vredne savete i smernice da verujem u sebe u taj proces“, rekao je Đoković i dodao:

Almost forgot. Me and Djokovic right before team mtg pre game! #differentanimalsamebeast pic.twitter.com/cLW6sMsZBG

— Kobe Bryant (@kobebryant) March 4, 2013