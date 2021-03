Veliko iznenađenje: Juventus eliminisan, Porto i Dortmund u četvrtfinalu LŠ

Fudbaleri Porta i Borusije Dortmund plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona, nakon što su večeras u revanš mečevima osmine finala eliminisali Juventus i Sevilju.

Porto go through on away goals.

Porto je, nakon 2:1 na svom terenu, slavio u Torinu posle produžetaka 3:2 i napravio veliko iznenađenje, uprkos tome što je od 54. minuta igrao sa desetoricom nakon isključenja Mehdija Teremija.

U finišu meča i produžecima za Porto je igrao Marko Grujić.

Dortmund predvođen fenomenalnim Erlingom Halandom poveo je 2:0 protiv Sevilje, Jusuf En-Nesiri doneo je 2:2, ali „milioneri“ idu dalje zahvaljujući pobedi u prvom meču 3:2.

Erling Haaland has become the fastest player in history to score 20 goals in the Champions League. It took him just 14 games.

For comparison, it took Messi 40 games to score 20 in the #UCL and it took Ronaldo 56 games to score 20 in the competition. pic.twitter.com/emaa4ghhbr

— Football Tweet (@Football__Tweet) March 9, 2021