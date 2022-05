Venger hvali Anćelotija

LONDON – Bivši menadžer Arsenala Arsen Venger objasnio je da treneru Reala Karlu Anćelotiju pripadaju najveće zasluge za osvajanje trofeja u Ligi šampiona, prenose britanski mediji.

Real je sinoć u finalu Lige šampiona pobedio Liverpul 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Vinicijus, koji je Realu doneo 14. trofej u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju.

„Posle odgledane utakmice, pitam se da li je prošlonedeljno razočaranje u Premijer ligi uticalo na samopouzdanje ekipe Jirgena Klopa. Osetilo se da Salah, Mane i iostali fudbaleri nisu imali potrebnu svežinu niti su verovali da mogu da pobede Real”, objasnio je Venger za Bein sports.

Liverpul je prošle nedelje osvojio drugo mesto u Premijer ligi iza Mančester sitija, a ekipa Jirgena Klopa se do poslednjeg kola borila za šampionski trofej, koji je na kraju pripao timu Pepa Gvardiole.

„Anćeloti je odigrao veliku ulogu u ekipi Reala. Ima sjajnu vezu sa fudbalerima. Igrači Reala izgledaju opušteno zato što on zna kako da se odnosi prema njima. Naravno, pomaže i što imaju ogromno iskustvo, naročito u veznoj liniji. Kros, Modrić, Kazemiro i Valverde su bili fenomenalni, jer znaju da pobeđuju. Fudbaleri Reala znaju da se vrate iz bilo koje situacije kada stvari na terenu zaguste. Real je tim zvezda, koja liči na grupu prijatelja, a to inače nije tako”, zaključio je Venger.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.