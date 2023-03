Volf: Bilo je godina kada smo mi bili dominantni, ne brine me dominacija Red Bula

DŽEDA – Direktor Mercedesovog tima u Formuli 1 Toto Volf izjavio je posle trke u Saudijskoj Arabiji da ga ne brine dominacija Red Bula u prethodne dve sezone.

Vozač Red Bula, Meksikanac Serhio Perez pobedio je na trci za Veliku nagradu Saudijske Arabije na stazi u Džedi.

Drugo mesto osvojio je njegov timski kolega i aktuelni svetski šampion Holanđanin Maks Ferstapen, dok je treći kroz cilj prošao Fernando Alonso iz Aston Martina.

„Imali smo godine u kojima smo bili jednako jaki, ali to je meritokratija. Ono što ovaj sport čini tako posebnim je to što morate naporno da radite da biste pobedili, a vi to zaslužujete, i to je činjenica.

Dodao je da čak, i ako nije sjajno za šou da isti momci stalno pobeđuju, „to je zato što su oni uradili dobar posao, a mi ne“.

„Svi se nadamo dobroj zabavi i naša je dužnost da sustignemo i borimo se sa ovim momcima. Učinićemo sve što je u našoj moći da uzvratimo. Zabava prati sport i ta dominacija Red Bula možda nije dobra sa komercijalne strane, ali to je ono što Formulu 1 čini posebnom“, istakao je Volf, preneo je Skaj sport.

(Tanjug)

