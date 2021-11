Zato je najbolji: Novak u Parizu ispisao istoriju tenisa (video)

Novak Đoković se plasirao u finale turnira u Parizu pobedom nad Hubertom Hurkačom sa 3:6, 6:0, 7:6(5) i tako sedmu godinu završio na prvom mestu ATP liste.

SEVENTH HEAVEN 🙌 @DjokerNole secures the Year End No.1 ranking for a record-breaking 7th time! #RolexParisMasters pic.twitter.com/sif1CAC3D2

Bio je ovo meč za istorijske knjige jer je i zvanično ostavio Danila Medvedeva bez šanse da ga ugrozi do kraja godine, pa rasterećenije Novak može da odigra ostatak sezone. Niko nije sedam godina bio na mestu broj 1 (dok to ove subote nije uspeo Đoković), sada je na drugom mestu Pit Sampras sa šest ovakvih dostignuća.

Samo dva poena su na kraju odlučila pobednika jer je pri rezultatu 5:5 u taj-brejku Đoković osvojio dva vezana poena i izborio plasman u finale.

U poslednjem setu viđena je neverovatna drama i taj-brejk koji će se dugo prepričavati. Novak je propustio meč loptu na 6:5, a onda kasnije u taj-brejku uspeo da ostane miran i da osvoji titulu.

Uz to je Novak ostao u igri da napadne i 37. masters u karijeri, po čemu bi prestigao Rafeala Nadala.

THE SUPER SERB 🇷🇸☝️@DjokerNole fights past Hurkacz 3-6 6-0 7-6(5) to ensure he will surpass Pete Sampras' six year-end No.1 finishes!#RolexParisMasters pic.twitter.com/AVYDpSRTR6

— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2021