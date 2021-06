Zbog jedne rečenice tate Branislava svi misle da Nikola Jokić postaje otac

Branislav Jokić, otac srpskog košarkaša Nikole, najavio je da će centar ovog leta „dobiti još jednu titulu, vredniju i od one u NBA ligi“.

Tata Branislav je gostujući na TV Sombor poručio da nije siguran da će najavljenog svečanog dočeka biti (u međuvremenu je svečanost otkazana), ali je još jednom podvukao skromnost njegovog sina.

„Stvarno ne znam, nisam se ni čuo sa njim ovih dana, tačnije prethodnih dva dana. Znam da su mi momci iz košarkaškog kluba rekli da imaju nameru da se napravi neki doček. Oni učestvuju u tome, mi kao porodica ćemo sigurno pomoći ako bude trebalo, ali nećemo mi organizovati mogući doček. Mada Nikola to ne voli, znam to, on voli skromnost, jednostavnost u svemu tome i njemu je najlepše ovo carstvo koje vidite oko nas“, rekao je Branislav tokom gostovanja u emisiji.

Nakon toga je usledila i najava koja je protumačena kao potvrda da će Jokić dobiti dete sa suprugom Natalijom Maćešić.

„Nikola će ove godine dobiti još jednu titulu vredniju od MVP titule“, poručili su u najavi emisije na „TV Sombor“ sa aluzijom na natpise da bi ovog leta 26-godišnji košarkaš mogao da postane otac.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.