Željko Obradović: Zvezda igra odlično ove godine

Trener košarkaša Fenerbahčea Željko Obradović čestitao je danas Crvenoj zvezdi na igri ove sezone jer je imala „dobre utakmice“ u Evroligi uprkos promeni trenera i velikog broja igrača.

„Zvezda igra odlično ove godine. Imali su veoma dobre utakmice i čestitam joj na tome, s obzirom na to da je promenila trenera i mnogo igrača. Svakako nije lako pobediti Zvezdu u Beogradu“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare posle utakmice u Beogradu.

Fenerbahče je pobedio Zvezdu rezultatom 80:63 u 28. kolu i blizu je osvajanja drugog mesta u regularnom delu Evrolige.

Obradović je naveo da je zadovoljan igrom, iako je bilo „uspona i padova“. Takodje, čestitao je Zvezdi na svemu što je uradila ove sezone u Evroligi.

Najviše minuta protiv Zvezde imali su njeni bivši igrači Marko Gudurić i Nikola Kalinić, kao i nekadašnji košarkaš Partizana Jan Veseli.

Obradović je naveo da „nije razmišljao o tome“ već da je samo želeo da njih trojica počnu utakmicu jer su igrali u Beogradu.

Novinare je posebno zanimalo njegovo mišljenje o srpskim košarkašima Kaliniću i Guduriću.

Za Kalinića je kazao da je dugo „kuburio sa povredom“ i da iz tog perioda „izalzi praktično od juna prošle godine“.

„Kada se vratio desila se nova, ne ista, ali ga je to omelo da se vrati kada su svi očekivali. On je izuzetno važan igrač za nas, pomaže ekipi, igračka inteligencija… Zna šta treba da radi da bi bio na nivou na kom je bio prošle godine. Očekujem da dodje na taj nivo i pomogne nam još više“, kazao je srpski stručnjak na klupi Fenerbahčea.

Kada je reč o Guduriću, Obradović je rekao da on ima još mnogo prostora za napredak.

„Marko je dečko koji voli košarku i apsolutno mu je jasno šta treba da radi da bi još napredovao i bio još bolji igrač. To je posvećenost treningu, individualni rad. Ima ispred sebe cilj, a to je uvek najvažnije. Na pravom je putu i probaću da mu pomognem što više, ali to uvek zavisi od njega“, rekao je Obradović.

Govorio je i o Bogdanu Bogdanoviću, koji je uoči ove sezone napustio Fenerbahče i otišao u NBA ligu, u ekipu Sakramenta.

„Čujem se sa Bogdanom, drago mi je da igra dobro, da je doneo odluku jer mu je bilo pravo vreme. Utakmice koje sam gledao, bio je ubedljivo najbolji igrač tog tima. Igra najpametnije od svih. Mali mu je problem to što ostali deo tim ne igra toliko rezonski koliko on. Treba i on više da napreduje i jednog dana da bude na onom pravom ol-staru, to mu želim“, rekao je Obradović.

Fenerbahče će do kraja regularnog dela Evrolige igrati još sa Himkijem u Moksvi i Malagom u Istanbulu.

(Beta)