Zvezda ili Budućnost – majstorica za titulu i Evroligu

BEOGRAD – Košarkaši Crvene zvezde i Budućnosti večeras će u majstorici finala plej-ofa ABA lige u Beogradu odlučiti ko će osvojiti trofej u regionalnom takmičenju i igrati naredne sezone u Evrolige.

Posle četiri meča finalne serije skor je 2:2, oba tima odbranila su domaći teren, a trener Zvezde Dejan Radonjić uveren je da će njegov tim isto uraditi i treći put.

„Čitave sezone bila je borba za poziciju na tabeli, bili smo prvi i to nam je donelo mogućnost da na svom terenu dođemo do cilja. Svesni smo činjenice da igramo protiv kvalitenog protivnika i da nas čeka težak zadatak. Mečevi su bili dobri i interesantni za gledanje. Bitno da napravimo iskorak u segmentima igre u kojima nismo bili dobri, da budemo kocentrisani. Mišljenja sam da to možemo da odradimo“, rekao je Radonjić na konferenciji za medije u hali „Aleksandar Nikolić“.

Trener Budućnosti Dejan Milojević istakao je da će do pobede ekipa koja bude bolje iznela pritisak važnosti meča.

„Obe ekipe su na gostovanjima imale šansu za pobedu, nisu ih iskoristile. Videćemo da li ćemo uspeti da pobedimo na strani“ rekao je Milojević.

Meč između Crvene zvezde i Budućnosti igra se od 20.30 sati.

(Tanjug)

