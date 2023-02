Begović: Srpski startapi vidljivi na međunarodnoj platformi „Dealroom“

BEOGRAD – Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović izjavila je danas da je od velikog značaja to što je inicijativa Digitalna Srbija omogućila vidljivost domaćih startapa na međunarodnoj platformi „Dealroom“, gde je do sada registrovano oko 250 srpskih startapa.

„Ova platforma omogućava našem startap ekosistemu komunikaciju sa svetom, lokalnim nivoom i investitorima“, rekla je Begovićeva na predstavljanju srpskog startap ekosistema na globalnoj platformi Dealroom, u prostorijama Digitalne Srbije.

Ona je istakla da je na platformi Dealroom do sada registrovano oko 250 domaćih startapa i pozvala je one koji to nisu da to učine u narednom periodu.

Čestitala je inicijativi Digitalna Srbija što je uspela da se izbori za, kako je rekla, veliku stvar za domaći startap ekosistem.

Srbija se na Dealroom platformi među prvima u regionu pridružuje bazi od 80 svetskih ekosistema sa ciljem da omogući transparentnost i vidljivost srpskog startap ekosistema, kako lokalno tako i globalno, navode iz organizacije inicijative Digitalna Srbija.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.