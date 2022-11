Mask zaposlenima u Tviteru: Ukida se rad od kuće

NJUJORK – Novi vlasnik Tvitera, Ilon Mask, obavestio je mejlom zaposlene u kompaniji da se pripreme za „teška vremena koja predstoje“ i da se zabranjuje rad od kuće, osim ako on to lično ne odobri, izvestio je danas „Blumberg njuz“.

Nova pravila, koja odmah stupaju na snagu, predviđaju da zaposleni budu u kancelariji najmanje 40 sati nedeljno, dodao je Mask u mejlu u koji je uvid imala njujorška agencija.

On je naveo da “nema načina da se ulepša slika“ o ekonomskim izgledima niti kako će to uticati na Tviter kao kompaniju zavisnu od reklama.

Tviter je pod Maskovim vođstvom skoro dve nedelje, a za to vreme on je otpustio otprilike polovinu radne snage i većinu dotadašnjih visokih menadžera.

Novi šef ove društvene mreže je podigao cenu pretplate na Tviter Blu opciju (pistup premijum funkcijama) na 8,0 dolara, koja uključuje i verifikaciju korisnika. Mask je u mejl poruci radnicima dodao da želi da pretplate čine polovinu prihoda Tvitera.

Pre Maskovog dolaska, Tviter je imao trajan aranžman sa zaposlenima za rad sa bilo kog mesta, pri čemu su se mnogi od njih na statru opredelili za rad na daljinu zbog pandemije. To je bila jedna od prvih tema na zajedničkom sastanku Maska sa osobljem Tvitera nakon što je proletos najavio kupovinu te kompanije. On je još tada rekao da je protiv rada na daljinu i da će odobravati izuzeće od tog pravila isključivo od slučaja do slučaja.

„Pred nama je težak put koji će zahtevati intenzivan rad za postizanje uspeha“, napisao je Mask u poruci zaposlenima. U drugom mejlu je dodao da je „u narednih nekoliko dana apsolutni prioritet pronalaženje i suspendovanje svih verifikovanih botova/trolova/spamova” sa ove društvene mreže, navodi „Blumberg“.

(Tanjug)

