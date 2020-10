Pošta Srbije u Leskovcu otvorila poštanski centar od 2.400 kvadrata

U Leskovcu je danas otvoren novi poštanski centar površine 2.400 kvadrata, u koji je Pošta Srbije uložila više od pola miliona evra.

Pošta Srbije je danas, na Svetski dan pošte, predstavila i nova specijalna dostavna vozila – „kvadove“, namenjene isporuci pošiljki na nepristupačnim terenima na području Surdulice, Kuršumlijske Banje i Vranja.

Direktor Regionalne radne jedinice za područje Vranja, Leskovca, Prokuplja i Pirota Goran Stanojković rekao je da će novootvoreni objekat omogućiti veći obim i bržu realizaciju poštanskih usluga na teritoriji Jablaničkog okruga, uključujući post ekspres i logističke usluge.

„U ovom savremeno opremljenom prostoru smešten je pretovarno-sortirni centar, administrativni prostor i šalter sala. Stara pošta nastavlja da radi, a pre dva dana je počela rekonstrukcija njene fasade“, kazao je Stanojković.

On je dodao da je nabavka „kvadova“ primer opredeljenja „Pošte Srbije“ da sve usluge pošte budu dostupne podjednako svim gradjanima Srbije.

„U transportnu flotu uvodimo specijalna vozila za najnepristupačnije terene i najoštrije klimatske uslove. Prvih deset ovakvih vozila stigla su ove sedmice. Danas uručujemo ključeve našim zaposlenima sa teritorije Kuršumlijske Banje, sa područja Vranja, odnosno sela Vlasa, i sa područja Surdulice koje obuhvata i predele Vlasine“, rekao je Stanojković.

Upravnik pošte u Kuršumlijskoj Banji Filip Filipović je rekao da je poštu do korisnika do sada nosio mopedom, a „kvad“ će mu značajno olakšati dolazak do korisnika.

„Područje Kuršumlijske Banje nalazi se duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom i u letnjim uslovima, a kamoli preko zime, teško je doći do pojedinih kuća. Zahvaljujući ovim vozilima to će biti mnogo lakše i brže“, kazao je Filipović.



Kako su kazali predstavnici „Pošte Srbije“, ostalih sedam „kvadova“ dostavljaće pošiljke na teritoriji Sokobanje, Vrnjačke Banje, Rudnog, Banje Koviljače, Zlatibora, Mitrovca na Tari i Mokre Gore.

(Beta)

