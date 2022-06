Postrojenje za otpadne vode u Požarevcu do 2025.

POŽAREVAC – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirovic potpisao je danas poseban ugovor kojim bi do 2025. godine Požarevac trebalo da dobije postrojenje za preradu otpadnih voda i naglasio da će ekološki projekti biti prioritet Srbije u narednom periodu.

Ukupna vednost ugovora potpisanog sa KfW bankom iznosi 18,2 miliona evra, a odnosi se na izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju jedinica za solarno sušenje mulja.

Momirović je istakao da je prethodno postrojenje izgrađeno šezdesetih godina prošlog veka, da nije više u funkciji i da se, na žalost, sve otpadne vode izlivaju direktno u Veliku Moravu

„Sa tom praksom u Braničevskom okrugu i na teritoriji cele Srbije moramo u narednim godinama da prestanemo. Moramo da očistimo naše reke i da omogućimo za našu decu čistu vodu u rekama i to je naša dužnost“, poručio je Momirović.

On je zahvalio direktoru Kancelarije Nemačke razvojne banke KfW u Srbiji Rudigeru Hartmanu rekavši da se ispostavilo da je saradnja sa tom bankom bila najznačajnija za Srbiju.

On je istakao da je u saradnji sa Nemačkom i KfW bankom do sada obezbeđeno 274 miliona evra, koje su investirane u 34 jedinice lokalne samouprave, pre svega za rešavanje pitanja otpadnih voda i vode za piće.

„To jesu najvažniji projekti koje mi danas izvodimo. Na teritoriji cele Srbije imamo danas aktivno više od 102.000 gradilišta, ali ne postoje značajnija od izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“, naglasio je Momirović.

On je rekao da je vlada uradila mnogo stvari u prethodnoim periodu, da su pokrenuli mnogo projekata i da očekuje da u narednim godinama sliska o našoj državi će biti potpuno drugačija.

„Ekološki projekti će biti apsolutno prioritet vlade i to će biti osnovno merilo kada pričamo o pridruživanju EU“, poručio je Momirović.

(Tanjug)

