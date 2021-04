Povezivanjem BG i Podgorice podižemo ekonomije dve zemlje

BEOGRAD – Srbija se nalazi u velikom investicionom ciklusu, koji, između ostalog, podrazumeva i povezivanje sa regionom, a jedan od ključnih projekata koji u tom pogledu radimo je onaj koji bi trebalo autoputem da spoji Beograd i Podgoricu, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kolegom iz Crne Gore, Miladenom Bojanićem, Momirović je kazao da je reč o autoputu Miloš Veliki koji Srbija uveliko gradi.

Podseća da je deonica od Beograda do Čačka završena, da su u toku radovi od Čačka do Požege, a da se uskoro očekuje potpisivanje ugovora za izgradnju dela puta od Požege, preko Arilja, Ivanjice, Duge Poljane do Boljara.

„To je deonica od 107 kilometara, za nas jako značajna i strateški važna zbog povezivanja i približivanja Beograda i Podgorice, i Beograda i Bara“, rekao je Momirović.

Istakao je da regionalno povezivanje podiže ekonomske perspektive svih zemalja i građana.

„Mislim da nikada u istoriji nisu bile tako povoljne okolnosti da razvijemo infrastrukturu u našim državama, da omogućimo ono što mi zovemo „Plan Srbija 2025″, a to je da prosečna plata poraste na 900 evra i da omogućimo slobodan protak robe i ljudi“, naveo je Momirović.

Dodaje da se upravo osnova regionalne politike odnosi na slobodan protok roba i ljudi, zbog čega je, ističe, Srbija i pokrenula inicijativu „mini Šengen“.

Istakao je da Srbija ne želi nikakve barijere u prometu robe i građana, a uz potpuno uvažavanje političke realnosti na terenu i perspektive države Crne Gore kao nezavisne države.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.