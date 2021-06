Zejak: Od pet „fokera“ MA samo jedan u solidnom stanju

PODGORICA – Preliminarni izveštaji komisije za procenu aviona u vlasništvu Montenegro erlajnza (MA) u stečaju pokazali su da je jedan od pet „fokera 100“ u plovidbenom stanju, dok ostala četiri nije moguće popraviti, izjavio je stečajni upravnik Saša Zejak.

On je podgoričkoj Pobjedi rekao da su stanje aviona utvrdili direktor tehnike MA u stečaju Srđan Gojković i doktor vazduhoplovnog prava Nela Marković, i dodao da stečajna uprava planira da ispravni „foker“ izda zainteresovanim kompanijama.

„Sudbina ‘fokera’ može biti prodaja zainteresovanim kupcima, ali stečajna uprava smatra da bi najbolja valorizacija tog dela imovine bila popravljanje jednog ‘fokera’ koji bi mogao biti izdat u zakup To Montenegru, iako to do sada nije traženo“, rekao je Zejak.

Govoreći o planovima MA nakon okončanja stečaja, Zejak je rekao da nije nemoguće da avioni te kompanije opet polete.

„MA će uložiti maksimalni napor da u slučaju neodrživosti To Montenegra održi kontinuitet komercijalne avijacije u Crnoj Gori. U tom kontekstu, u narednoj fazi stečaja biće traženi partneri, dok sam ja predložio prodaju MA kao pravnog lica“, ukazao je Zejak.

Prethodno je bilo planirano da bude predložen plan reorganizacije kompanije, ali je, tvrdi Zejak, to osujetilo podnošenje zahteva države za isplatu 107 miliona evra potraživanja.

Stečaj u MA uveden je 28. aprila, na zahtev Uprave prihoda i carina zbog poreskog duga od 11,9 miliona evra.

