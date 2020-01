Advokat: Policajac Milenković je osumnjičen i pod pritiskom daje izjave o 'Jovanjici'

Šef Pravnog saveta Narodne stranke advokat Vladimir Gajić ocenio je da je Načelnik Odeljenja za narkotike beogradske policije Slobodan Milenkov pod pritiskom dao izjavu da nije bilo pritisaka tokom istrage u slučaju „Jovanjica“, kao i da porodica predsednika Aleksandra Vučića nije povezana sa ovim slučajem.

Narodna stranka je u saopštenju prenela da advokat Gajić smatra da je veoma neobično što je Milenković u svojstvu ovlašćenog službenog lica dao izjave za medije i samoinicijativno odgovorio na temu o postojanju veze izmedju osumnjičenog u slučaju „Jovanjica“ Predraga Koluvije i brata predsednika Srbije, Andreja Vučića.

Pri tome treba imati u vidu, kako je istakao Gajić, da istragu vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal i da bi samo tužilac mogao da komentariše rezultate istrage.

Dodao je da forenzičko veštačenje Koluvijinog telefona još nije izvršeno, pa bi ovo značilo da policajac preuranjeno ocenjuje dokaze koji još nisu izvedeni.

„Ko je postavio to pitanje da li je Milenković pod pritiskom? On je bio na poligrafu, znači prema njemu se primenjuju kriminalističke istražne metode i on u statusu nekoga ko je osumnjičen u policiji, daje izjavu da brat predsednika nije umešan u slučaj ‘Jovanjica’ „, rekao je Gajić i dodao da je „jasno da je Milenković pod pritiskom“.

Advokat je rekao da je informacija o tome da se Koluvija pozivao najpre na ministra Nebojšu Stefanovića, a onda kad to nije pomoglo, i na Andreja Vučića, došla direktno iz najužeg kruga oko Milenkovića, navedeno je u saopštenju.

(Beta)