Advokat Spahović: Dijana Hrkalović je vojnik partije, misli da je Vučić genije

Advokat Sead Spahović, branilac bivše državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Dijane Hrkalović, izjavio je danas da se ona čak i u zatvoru ponaša kao „vojnik partije“.

Ona i sada, kazao je Spahović u intervjuu za nedeljnik „Vreme“, veruje bezgranično (Aleksandru) Vučiću i (Nebojši) Stefanoviću i ne dozvoljava da se bilo šta loše kaže za njih dvojicu, ili za Srpsku naprednu stranku (SNS).

„Hrkalović misli da je Vučić genije, a da je ona greškom, ili zbog pritisaka iz inostranstva uhapšena. Nema te sile koja će Dijanu da natera da kaže bilo šta protiv vlasti“, rekao je Spahović.

Branilac Dijane Hrkalović smatra da ona nema nikakve veze s grupom Veljka Belivuka.

„Ako postoje dokazi o njenoj vezi s Belivukom, zašto ona nije optužena za neko krivično delo iz organizovanog kriminala već za trgovinu uticajem? Njena krivica za teška krivična dela se insinuira u medijima i od strane pojedinih političara, ali se ne nudi nijedan dokaz“, kazao je Spahović.

Dodao je da Hrkalović već dve godine nije u policiji i zapitao se ko je u tom periodu štitio Belivuka, „a znamo šta su oni radili u tom periodu“.

Branilac bivše državne sekretarke smatra da postoje brojne nepoznanice oko hapšenja Veljka Belivuka.

„Hoćete da kažete da je država odjednom saznala, posle tri godine, da oni svakog dana ubijaju ljude? Da se pre toga nije za to znalo? To je odjedanput neko otkrio? Ko je to otkrio i kako? Tvrdim da je Belivuk uhapšen na osnovu vanprocesne odluke. Nemam ništa protiv, ali nikad nije rečeno zašto je do toga došlo niti kada se za delovanje grupe saznalo“, istakao je advokat Spahović za nedeljnik „Vreme“.

Specijalni sud odredio je Dijani Hrkalović 15. oktobra pritvor do 30 dana pod sumnjom da je izvršila krivično delo trgovine uticajem u slučaju likvidicije karatiste Vlastimira Miloševića u Ulici 27. marta, u Beogradu, poznatog kao „ubistvo na šinama“, koje se dogodilo krajem januara 2017. godine.

Prema navodima krivične prijave koja je podneta protiv nje, ona se tereti da je izdavala nezakonite naloge bivšem šefu Službe za specijalne istražne metode (SSIM) Dejanu Milenkoviću Bagziju, koja je on kasnije prenosio policijskim inspektorima, svedocima u ovoj istrazi.

(Beta)

