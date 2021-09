Advokat Todorić: Ubistvo i nestanak Halabrina i Mihajlovića mora da se internacionalizuje

Advokat Vladimir Todorić izjavio je danas da je hapšenje i optuživanje vodje kriminalnog klana Veljka Belivuka bio iznudjen potez i samoodbrana vlasti, i da je istraga limitirana željom da se ne otkriju sve pojedinosti o vezama koja je ova grupa imala s vrhom vlasti.

Todorić u intervjuu za nedeljnik Vreme pita gde je granica izmedju države i mafije, „da li je to jedan entitet i kad dodje do sukoba, da li je to sukob države i mafije ili samo dva klana koja se bore za prevlast na tržištu reketa i droge u Srbiji“.

Advokat Mare Halabrin i Sanje Mihajlović, čiji su sinovi – jedan ubijen, a jedan nestao u obračunu klanova povezanih s Veljkom Belivukom, istakao je da majke ove dvojice mladića do danas nisu uspele gotovo ništa da saznaju o sudbini svoje dece.

„Nije im omogućen uvid u spise predmeta i dokumenata, a nisu saslušane ni kao svedoci. Zbog toga su dve majke odlučile da se žale Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu zbog kršenja prava na život i na efektivnu istinu“, rekao je on.

Istakao je da Maru Halabrin i Sanju Mihajlović tretiraju samo kao oštećene „što je sasvim drugi nivo učešća u postupku od svedoka“.

„Predstavljaju ih kao neke ucveljene majke raspamećene tugom koje žele samo da daju iskaz nakon čega se ništa ne bi promenilo“, kazao je advokat.

Todorić naglašava da su ove majke „savršeno racionalne“ i da imaju materijalne dokaze.

„Imaju imena, imaju datume, imaju mesta, a ta imena su neka imena koja mi vidjamo i dan danas u medijima u veoma prisnim odnosima s bivšim i sadašnjim ministrom unutrašnjih poslova i to je ono što njih uverava da u ovoj zemlji one pravdu neće dobiti u ovom trenutku“, ocenio je advokat.

On primećuje, piše Vreme, da se u ovom slučaju pojavljuje previše osoba povezanih s pokojnim Halabrinom, „koje nisu saslušane u ovom postupku“, uključujući i grupu oko FK Rad, sina predsednika Srbije, zatim Petra Panića Panu, kao i Vladimira Kovačevića Kovača koji je trebalo da se nadje s Halabrinom u danu kada je mladić nestao.

Prema Todorićevim rečima, neophodna je internacionalizicija ovog slučaja jer gradjani nemaju institucije koje mogu da ih zaštite od „mašinerije straha i užasa koje ovde napravljena“.

Gradjani su, dodaje Todorić, brutalizovani informacijama i slikama odrubljenih glava koje im se serviraju ne bi li se na taj način izbegla rasprava o poreklu i strukturi ove kriminalne organizacije.

Aleksandar Halabrin, mladić iz banatskog sela Janošik, nestao je 20. marta 2020. godine. Dva meseca kasnije njegovo telo je pronadjeno nadomak Beograda. Istragom je utvrdjeno da je ubijen iz vatrenog oružja.

Goranu Mihajloviću se gubi svaki trag 1. aprila 2019. godine.

(Beta)

