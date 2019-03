Državljanin Srbije poginuo pri padu aviona u Etiopiji (foto, video)

U avionu kompanije „Etiopijen erlajns“, koji se srušio neposredno po poletanju sa aerodroma u Adisa Abebi, među putnicima iz više od 30 zemalja bio je i jedan državljanin Srbije, saopšteno je iz ove avio-kompanije.

Srpski državljanin Đorđe Vdović (54), jedan je od 157 poginulih ljudi u avionu kompanije „Etiopijen erlajns“, koji se danas srušio neposredno po poletanju sa aerodroma u Adisa Abebi, prenose mediji.

Vdovićeva sestra potvrdila je da se on nalazio u srušenom avionu. Srpski državljanin bio je zaposlen u Svetskom programu za hranu pri Ujedinjenim nacijama. Vdović je pored srpskog pasoša uz sebe imao i službenu putnu ispravu UN.

Kako stoji na njegovom Fejsbuk profilu, mnogi prijatelji su ga ispitivali kada će da svrati u Srbiju, ali je Đorđe voleo svoj posao i stalno je bio na putovanjima.

Naime, Đorđe je započeo svoj rad u ovoj kompaniji (Svetski program hrane) pre 23 godine, tačnije 1992. godine.

Mnogi njegovi poslovi uključuju i rešavanje kriznih situacija u zemljama Bliskog Istoka, poput Avganistana i Liberije. Njegov poslednji projekat bio je obezbeđivanje jako hranjivih biskvita u jednoj fabrici u Avganistanu.

Etiopijski mediji su javili da niko od 149 putnika i osam članova posade nije preživio pad aviona, koji je bio na letu od Adis Abebe do Najrobija.

Među putnicima su bila 32 državljanina Kenije, 18 Kanade, devet Etiopije, po osam Italije, Kine i Amerike, po sedam britanskih i francuskih, šest egipatskih, pet holandskih, te po četiri indijska i slovačka.

U avionu su bila po tri državljanina Austrije, Švedske i Rusije, po dva Maroka, Španije, Poljske i Izraela, te po jedan državljanin Belgije, Indonezije, Somalije, Norveške, Srbije, Togoa, Mozambika, Ruande, Sudana, Ugande i Jemena.

Četiri putnika su imala pasoše UN i njihova nacionalnost nije poznata.

Švedska internet stranica za praćenje letova navodi da se avion „Etiopijen erlajnza“ kretao „nestabilnom vertikalnom brzinom“.

Avion se srušio nedaleko od mesta Bišoftu, koje je udaljeno pedesetak kilometara južno od Adis Abebe.

