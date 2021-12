'Jovanjica 1': Dva zaposlena saslušana, jedna radnica delimično promenila iskaz

Saslušanjem u Specijalnom sudu dva svedoka nekada zaposlena na poljoprivrednom gazdinstvu „Jovanjica“ počelo je današnje ročište u okviru glavnog pretresa u postupku, poznatijem kao, „Jovanjica 1“, na kojem se sudi po optužbi da je na gazdinstvu nadjena velika količina marihuane.

I Jelena Gemeri, radnica u plasteniku i Strahinja Radoičić Janković, vozač viljuškara, su svedoci koje je predložilo tužilaštvo, javila je TV N1.

Naime, Gemeri je na današnjem saslušanju rekla da tek delimično ostaje pri izjavi koju je dala tužiocu u predistražnom procesu. Razlog za to je, kako je navela, to što je bila uplašena i pod stresom i zbog toga, citiramo, „nije baš odgovarala kako treba“.

Advokatica prvooptuženog Predraga Koluvije zato traži da se deo njenog iskaza izuzme iz dokaznih spisa predmeta, jer kako ona tvrdi nisu joj predočeni dokazi prikupljeni na zakonit način.

„Sporno je to što je tužilac predočavao dokaze o kojima nema podataka ni u jednoj zakonitoj potvrdi da su oduzeti u Jovanjici. Medjutim, šta smo mi mogli tužiocu. On je predočavao nešto što ne može biti dokaz i mi to sada osporavamo iz tih razloga“, navela je Zora Dobričanin Nikodinović.

Prvooptuženi u ovom postupku, ali i u postupku „Jovanjica 2“ je Predrag Koluvija. Njega obe optužnice terete da je organizator kriminalne grupe koja je neovlašćeno proizvodila i stavljala u promet opojne droge.

Svi okrivljeni u ovom postupku danas su bili na ročištu, osim Sergeja Mrdje koji se nalazi u bekstvu. Za sutra je zakazano pripremno ročište u postupku „Jovanjica 2“, koje se odlaže već osam meseci.

Kada se ono konačno i završi biće donesena odluka o spajanju dva predmeta „Jovanjica 1“ i „Jovanjica 2“ u jedan. To je, inače, bio predlog zamenika tužioca za organizovani kriminal Saše Drecuna, kako bi proces sudjenja bio brži i efikasniji.

Jedan od Koluvijinih advokata u postupku „Jovanjica 1“ Vladimir Djukanović sumnja da se to može dogoditi.

„Realno ako bismo gledali pravno, jako je teško spojiti ove postupke. Ovde u Specijalnom sudu se uveliko odmaklo što se tiče glavnog pretresa, a u ‘Jovanjici 2’ još uvek nije ni pripremno ročište počelo. A moram da priznam da ne vidim nikakvu vezu izmedju prvog predmeta i ovoga što se dešava u drugom predmetu. Apsolutno ne postoji nikakva veza. Teoretski može, ali da li će biti – čisto sumnjam“, rekao je Djukanović.

Naredno ročište u postupku „Jovanjica 1“ zakazano je za 2. februar 2022. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.