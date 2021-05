Marković: Danas stiže tužba protiv Marinike Tepić i Sande Rašković Ivić

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je da će njegov advokat danas predati tužbu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv opozicionih političarki Marinike Tepić i Sande Rašković Ivić zbog optužbi da je organizovao podvodjenje maloletnica i žena u Jagodini na privatnim zabavama, na kojima su prisustvovali i pojedini političari i tajkuni.

„Dakle, ne predajem privatnu tužbu u Jagodini, nego Tužilaštvu u Beogradu. Tu neka daju izjave“, rekao je Marković.

Kako se navodi u saopštenju, Marković je za televiziju Hepi rekao da su do sada saslušani svi ljudi koje su pomenuli Marinika Tepić i osoba koja tvrdi da je prisustvovala tim zabavama.

„Dragan Djilas i Marinika Tepić traže za kriminalca status zaštićenog svedoka. Tako se vade kako se taj svedok kriminalac tobože plaši, a istina je da je sve slagao. Neka ga saslušaju gde god žele, samo neka da izjavu i neka kaže kome se od bilo koga šta desilo i gde. Taj zaštićeni svedok kriminalac nema razloga da se plaši od mene, ali ima razloga da se plaši od zatvora zbog svih laži koje je izgovorio. Ako treba poslaću mu tri devojke sportistkinje da ga čuvaju kao baba unuče i slobodno neka dodje i u restoran ‘Tigar’ u Jagodini, za koji je takodje lagao, kao i za sve ostalo i neka tu svedoči“, rekao je on.

Marković je izrazio očekivanje da će tužilaštvo uskoro procesuirati prijavu koju su podnele 393 žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini.

„Svaka od tih žena će posebno tužiti Mariniku Tepić za pretrpljenu duševnu bol, jer su to žene koje imaju decu i porodice, a neke i unuke. Marinika Tepić će imati dosta posla po sudovima da objašnjava to što je rekla za ‘telefon za druženje’, odnosno, moraće da pruži dokaze za to, a dokaza nema, kao ni za jednu reč koju je izgovorila“, dodao je Marković, koji je i predsednik Skupštine Jagodine.

(Beta)

