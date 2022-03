Miroslav Ivanović: Policija ne može da odbaci izjavu Bogdanovića o Oliverovom ubistvu

Miroslav Ivanović, brat ubijenog političara Olivera Ivanovića, komentarišući intervju Bobana Bogdanovića za KRIK u kome je izneo detalje o navodnim ubicama njegovog brata, nalogodavcu i organizatoru, kaže da se ne zadovoljava time da sazna imena ubica, već da želi da se razotkrije pozadina celog slučaja.

„Mene može da zadovolji samo konačan cilj, a to je konačno razobličenje cele priče Oliverovog ubistva i svega onoga što se posle toga dešavalo“, rekao je Ivanović za portal Kossev.info.

Ivanović, sudija u penziji, rekao je da Bogdanovićev intervju u kome tvrdi da mu je prijatelj, kriminalac Aleksandar Gligorijević Puke, ispričao da je ubica Olivera Ivanovića navodno Ljubomir Lainović, naručilac Zvonko Veselinović i organizator Milan Radoičić, obiluje činjenicama i da bi nadležni organi trebalo da se time pozabave.

„Izjava zaista obiluje činjenicama koje imaju logičan sled. Čovek koji govori veoma ubedljivo o svemu tome, bar za mene, zavredjuje ozbiljnu pažnju. Ne bi trebalo tu izjavu tek tako olako odbaciti kao što neki pokušavaju, da priču anuliraju i da se ona automatski odbaci kao neupotrebljiva. Nadležni organi treba da se ozbiljno pozabave i da se mnogo od izrečenog preispita“, naveo je on.

Ivanović ističe i da iako se radi o navodnom svedočenju Gligorijevića koji sada nije među živima, ne znači da se takav iskaz može odbaciti.

„Da je lice živo, u konačnom sudskom epilogu, to bi se nazivalo posrednim svedočenjem, ali nije tačno da nema snagu data izjava. Izjava sadrži toliko detalja koji su vredni preispitivanja i profesionalci u ovoj istrazi to znaju mnogo bolje od mene“, objasnio je sudija.

„Zar im nije pala na pamet prva stvar, da se poveže sa predjašnjom Belivukovom (Veljko) izjavom iz pritvora, a Belivuk se ovde stavlja u funkciju isplatioca za to izvršeno ubistvo?! Zar im to nije palo na pamet da provere kome je to dat novac i da li je dato bilo kakvo objašnjenje zašto se daje 50.000 evra?“, kazao je brat ubijenog Olivera Ivanovića.

Ovaj iznos, kako je ispričao Bogdanović, isplaćen je osobi koja je ubila Olivera Ivanovića – Ljubomiru Lainoviću.

Ivanović ističe da želi da se razotkrije pozadina celog slučaja.

„Ne zadovoljavam se da vidim imena ubica. Hoću i svakoga onoga koji je tome svemu pomagao. Pomagati se može i pre, za vreme, ali i posle ubistva. Daleko od toga da je priča gotova. Mene može da zadovolji samo konačan cilj, a to je konačno razobličenje cele priče Oliverovog ubistva i svega onoga što se posle toga dešavalo“, naglasio je Miroslav Ivanović.

U izjavi za Kossev Ivanović osvrnuo se i na komentar Aleksandra Vučića na Bogdanovićev intervju – da neće da se bavi besmislicama i lažima.

„Pa zar ne osećate i u samoj izjavi, neću da komentarišem, a ovamo – besmislice i laži. To znači da je on već komentarisao. Zna ono što i mi ne znamo, ali to je u maniru dosadašnjeg ponašanja“, ocenio je Ivanović.

Bogdanović, koji sebe opisuje kao preduzetnika koji osniva i prodaje firme, u intervjuu za KRIK objasnio je da je njegov dugogodišnji prijatelj, kriminalac Aleksandar Gligorijević Puke znao istinu o ubistvu Olivera Ivanovića. jer je bio posrednik u isplati ubice – od Veljka Belivuka dobio je novac i predao ga Ljubomiru Lainoviću koji mu je ispričao za šta je isplaćen, tvrdi Bogdanović.

(Beta)

