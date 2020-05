Napadnut Sergej Trifunović (video)

Lider Pokreta Slobodnih građana Sergej Trifunović napadnut je danas ispred Ruskog cara u Knez Mihailovoj tokom skupljanja potpisa za predstojeće izbore.

Kako nam je rečeno u PSG-u, Trifunoviću je prišao prolaznik i nakon kratke verbalne rasprave udario ga je pesnicom u glavi.

Time has run, the song is is over, thought I’d something more to say…ode vreme, Srbijo. Šta čekamo? pic.twitter.com/z4GNGQBl2r

— Dick Whistler (@WhistlerDick) May 31, 2020