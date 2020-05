Trifunović posle napada… (video)

Lider Pokreta slobodnih građana rekao je da ga je u Knez Mihailovoj ulici napao „uvređeni bojkotaš koji misli da je on uzeo pare od predsednika Srbije Vučića“.

Trifunović je najavio podizanje krivične prijave protiv napadača, ali i protiv “njegovog ortaka” koji je, kako tvrdi imao šrafciger u rukama.

“Sekira me to što je Srbija duboko podeljeno društvo. Za napad krivim i one koji su kreirali bojkot i koji me na mrežama nazivaju izdajnikom i plaćenikom Aleksandra Vučića. To je isto što su radili Informer i Pink i cela ta ekipa kada su crtali metu na čelo Oliveru Ivanoviću, Slavku Ćuruviji pa i meni. Oni sada rade potpuno identičnu stvar”, rekao je Trifunović nakon napada.

On je istakao da napad neće neće ništa promeniti u njegovoj kampanji i da nastavljaju dalje sa prikupljanjem potpisa.

“Ovo je samo uvertita za sve ono što nas očekuje u Skupštini”.

Na pitanje kako će se boriti u Skupštini, Trifunović je rekao “fantastičnim sredstvima”, ali da sada neće da odaje kako će to da izgledati da ne bi to “iskoristili neprijatelji”

Kod Ruskog cara, gde se nalazi štand ispred kog je napadnut Trifunović je živa muzika, sa kojom je lider PSG pevao uoči obraćanja novinarima.

