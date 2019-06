Novinar Ostojić: Osumnjičeni priznao da mi je zapalio automobil, ne i ko mu je naručio

Osumnjičeni da je zapalio automobil aleksinačkom stomatologu i novinaru Dušanu Ostojiću, a koji je danas uhapšen, priznao je da je to uradio, ali ne i ko mu je to naložio, rekao je Ostojić Udruženju novinara Srbije (UNS).

„Nezvanično sam saznao ko je zapalio autobomil. Živi u selu koje je udaljeno 20 kilometara od Aleksinca. Pokušavao sam da shvatim da li smo ikako povezani, ali ga ne poznajem i ne mogu da ga dovedem u vezi sa nekim svojim tekstom“, rekao je UNS-u Ostojić, inače urednik portala aleksinac.net i proverenavest.info.

Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je saopštilo da je uhapšena osumnjičena osoba (M.M.) da je 30. maja, posle ponoći, razbila staklo na automobilu „ševrolet kalos“ Dušana Ostojića, a da je zatim sipala benzin u unutrašnjost vozila i zapalila ga.

Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu, kako je MUP saopštio, sproveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu, nakon čega mu je sudija Osnovnog suda odredio pritvor do trideset dana.

UNS-u je Ostojić rekao da je osoba, kako je saznao, amaterski zapalila njegov automobil, jer je posula benzin i po sebi, pa mu se odeća zapalila.

„Kako sam čuo, kada je počeo da beži, iz džepa su mu ispadale šibice. Priznao je šta je uradio, ali iz straha nije smeo da kaže ko mu je to naložio“, rekao je UNS-u Ostojić i dodao da je policija bila korektna, iako je „hiljada puta kritikovao“.

On kaže da su ga nakon ove „traumatične situacije“, zvali političari, kolege i prijatelji, kao i da je celokupna javnost bila uz njega, ali da on „nijednog trenutka nije želeo da se ova situacija politički oboji“.

Na pitanje UNS-a da li će nastaviti da se bavi novinarstvom, kako su mediji pisali, Ostojić kaže da su pritisci sada veliki.

„Porodica me pita šta mi je sve to trebalo. Usijan mi je telefon. Nastaviću da pišem, ali se neću baviti lokalnim kriminalom, nemeštanjem tendera i teškim temama. Nastavio bih da nema toliko pritisaka“, rekao je UNS-u Ostojić.

On je rekao da, iako je napisao više od 700 tekstova koji su neretko bili kritički usmereni prema lokalnoj vlasti, ne veruje da paljenje automobila ima veze sa njima.

„Pisao sam ranije o lokalnoj vlasti, ali sam ubedjen da to nema veze sa njima, jer godinama unazad objavljivao sam tekstove koji ne idu njima u korist, ali me niko nije pritiskao da to ne radim. Kada ste novinar lokalnog medija vama ljudi dolaze na vrata“, kazao je Ostojić.

On je UNS-u rekao da je novinarstvo u lokalnim medijima kao kada „obučete ludačku košulju i pokušavate da ispravljate krivu Drinu“.

To je razlog, kako kaže Ostojić, zašto su ga roditelji usmerili da upiše stomatologiju, a ne novinarstvo.

