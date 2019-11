Počelo sudjenje Babićevom vozaču, odbrana oštećenih zahteva sve snimke sa naplatne rampe

U Osnovnom sudu u Nišu danas je počelo sudjenje vozaču preduzeća „Koridori Srbije“ Dejanu Stanojeviću (35) zbog sumnje da je 31. januara ove godine „škodom superb“ izazvao nesreću na naplatnoj rampi Doljevac u kojoj je stradala Stanika Gligorijević (52) dok je još pet osoba povredjeno, a medju njima i tadašnji direktor „Koridora Srbije“ Zoran Babić.

Do nesreće je došlo kada je „škoda superb“ udarila u „opel astru“ koja je bila na kanalu ispred njega usled čega se ona odbila i udarila u zadnji deo „folksvagen pasata“ koji je napuštao rampu.

Optuženi Stanojević na sudjenju se najpre izjasnio da priznaje krivicu za delo za koje se tereti, da bi se potom izjasnio da delimično priznaje odgovornost jer je brzo vozio, ali da je udes i posledica poledice, klizavog kolovoza i smanjene vidljivosti usled magle.

Stanojević je potvrdio da je u momentu udesa „škodu superb“ vozio brzinom od 93 kilometra na sat, što je veštačenjem dokazano, ali je rekao da je zbog magle smanjio brzinu kada je prišao naplatnoj rampi.

On je takodje kazao da se u momentu udesa Babić nalazio na zadnjem sedištu i da je prilikom udarca, nogom udario u sedište suvozača dok je glavom udario u šoferšajbnu ili krov automobila.

Na nahjveći broj pitanja sudije Miška Radivojevića i advokata Bože Prelevića koji zastupa supruga nastradale Stanike Gligorijević, Stanojević nije odgovorio.

Izmedju ostalog, nije mogao da odgovori na pitanje na kojoj udaljenosti je primetio „opela“ u koji je udario, koliko je taj automobil nakon udarca bio udaljen od „škode“ koju je vozio i zbog čega je vozio brzinom od 93 kilometra na sat na delu puta na kome je ograničenje 60 kilometara na sat.

Takodje nije imao ni odgovor na pitanje kako nije primetio saobraćajnu signalizaciju pored puta koja upozorava na blizinu naplatne rampe i koliko dugo je vozio kroz maglu na auto-putu u blizini auto-puta.

Najveći broj Stanojevićevih odgovora glasio je „ne znam“.

Njegov branilac Slavoljub Milošević je zahtevao da se na sudjenju sprovede meteorološko veštačenje sa obrazloženjem da na naplatnoj rampi Doljevac ima magle i kada je nema na ostalim delovima autoputa.

Takodje, on je zahtevao da se od meteoroloških službi uzmu podaci o temperaturi vazduha, ali i pri tlu u vreme nesreće kako bi argumentovao tvrdnju da je kolovoz bio pod ledom.

Advokat oštećenih Božo Prelević insistirao je da se sudu dostavi snimak sigurnosne kamere koji pokazuje šta se dogadjalo na naplatnoj rampi posle udesa, kako bi se videlo ko je zapravo vozio „škodu“.

„Predsednik Republike je kazao da je gledao snimke na kojima se vidi da Babić nije vozio. Ni na jednom od snimaka koji su dostavljeni tužiocu ne vidi se ko izlazi sa mesta vozača. Zahtevam da se obezbedi taj snimak sa nadzorne kamere koji pokriva vreme neposredno iza nesreće“, rekao je Prelević.

On je po izlasku iz sudnice novinarima kazao da u snimku sa naplatne rampe koji su „Koridori Srbije“ dostavili tužilaštvu „neobjašnjivo“ nedostaju delovi snimka iz čega se vidi da je snimak montiran i „pretumban“.

„Da nije ovako važan predmet, tužilac bi zbog toga verovatno pokrenuo krivični postupak“, rekao je Prelević.

On je rekao da je tužilac šest puta tražio od „Koridora Srbije“ kompletne snimke i da ti snimci nisu dostavljeni.

„Sumnjam da je okrivljeni vozio, jer u suprotnom zašto ne bi dali snimke. Zašto ne date snimke ako nemate šta da krijete“, zapitao se Prelević.

Kako je rekao Prelević, ovo zapravo više nije pitanje snimaka već toga da li imate pravnu državu i vladavinu prava.

„To je centralno pitanje. Da li će neki stranački kadar da kaže da smo mi krivi ili nismo krivi“, istakao je Prelević.

On je dodao da je činjenica da vozač ne zna ni jedan važan detalj udesa, čak ni one koji mu idu u prilog, a to nije moguće za nekog ko je učesnik u nezgodi.

„Njegova odbrana je u suštini nemoguća, osim ukoliko ne spavate i vozite. Ukoliko spavate i vozite i sudarite se i dalje spavate, onda je moguće. A on nije spavao“, rekao je Božović.

Sledeće ročište za nesreću na naplatnoj rampi u Doljevcu zakazano je za 12. februar.

Tužilaštvo je zatražilo da se Stanojeviću izrekne zatvorska kazna od pet godina i da mu u istom period bude zabranjeno upravljanje motornim vozilom.

Pretresu u niškom sudu bivši direktor „Koridora Srbije“ Zoran Babić nije prisustvovao, iako se nalazio medju pozvanim licima kao oštećena strana, ali je sud utvrdio da nije uredno pozvan.

