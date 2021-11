Šta se dešava? Još jedan zemljotres u Srbiji

Nakon serije zemljotresa u regionu Mladenovca i dva koja su se sinoć i jutros dogodila kod Kragujevca, registrovan još jedan i to kod Topoole.

Tri zlatna pravila u slučaju zemljotresa – ako ste u zatvorenom, na otvorenom ili u automobilu

Prema podacima Seizmološkog zavoda Srbije, zemljotres je bio jačine 1,7 jedinica Rihterove skale, a dogodio se u 08:58.

Seizmolog Slavica Radovanović izjavila je za TV Prva jutros da će takvih aktivnosti biti još.

„Ako 20 godina nije bilo ništa, a onda u zadnja dva dana imamo ovo, svako za sebe može da zaključi da ovih događaja ima više. Kada se naglo razvije seizmološka aktivnost, možete da sudite o tome da je dosta seizmološke energije sakupljeno… Narednih 10 godina moguće je da se na prostoru zemljotresu dese slični oni koje u prošlosti koji nismo imali. Zemljotres 3,7 ili 3,9 stepeni, to su zemljotresi koji ne ostavljaju oštećenja. Njihove posledice su to što su se ljudi uznemirili. Zemljotresi većih magnituda mogu ostaviti posledice, ali na one objekte koji nisu sagrađeni prema propisima“, istakla je ona.

Evo gde se sve treslo

Podsetimo, Srbiju je od vikenda pogodilo nekoliko zemljotresa. Prvi epicentar bio je Mladenovac, stepen jačine ovog zemljotresa iznosio je 4,1 Rihtera.

Međutim, od sinoć se ne smiruje tlo kod Kragujevca. Njega je sinoć najpre pogodio potres jačine 3,9 stepeni Rihtera, a jutros u 5.18 sati potres od 2 stepena Rihtera.

