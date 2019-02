Vozač autobusa opisao stravičnu nesreću u kojoj je povređena voditeljka

Autobus koji je jutros teško povredio voditeljku Deu Đurđević prethodno je proklizao, zbog čega je vozač potpuno izgubio kontrolu za volanom.

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila kod bolnice „Dr Dragiša Mišović“ učestvovala su dva vozila javnog gradskog prevoza, na linijama 59 i 78, oba vlasništvo Konzorcijuma privatnih prevoznika.

– Sve se dogodilo oko 6.15. Naši vozači na linijama 59 i 78 su dolazili iz pravca Dedinja, od zgrade „Pinka“ i kretali se ka Ulici Ljutice Bogdana. Išli su veoma sporo, to je bila mala brzina. Kako je rekao jedan od vozača, pokušao je da obiđe dva automobila koji su se prethodno sudarili. Pokušao je da zaustavi vozilo, ali je došlo do proklizavanja, te je udario bočno u automobil koji je bio parkiran na trotoaru, odbio se od njega i tako je nastala nezgoda. U tim trenucima vozač ne može da vlada vozilom. Žao nam je što se to desilo – rekao je za „Blic“ Drago Tošić, direktor Konzorcijuma privatnih autoprevoznika.

Vozač autobusa ima 42 godine i do sada nije imao nikakvih problema, a vozilo kojim je upravljao bilo je ispravno.

– Na kolovozu je definitivno bilo leda i klizavice, verovatno zbog cevi koja je pukla. Inače, ovo su bili jedni od prvih krugova koje su imali vozači tako da nisu znali da postoji voda na kolovozu, niti led – objasnio je Tošić.

Inače, nakon ovog udesa usledio je još jedan, kada je na sva ova vozila naleteo i autobus na liniji 59.

U stravičnoj nesreći teško su povređene dve osobe, a među njima je voditeljka Dea Đurđević, kojoj je autobus otkinuo ruku. Lekari su odmah po dolasku na lice mesta, njenu ruku stavili na led i u toku je operacija kako bi pokušali da je spasu.

Do udesa je došlo tako što je Dea imala lakši sudar sa drugim automobilom. U trenuku kada je iz vozila izašla kako bi se sa vozačem dogovorila šta da rade na nju je naleteo autobus i otkinuo joj ruku.

Na VMA se nalaze još dve osobe koje su u ovoj nesreći zadobile teške povrede. Prema nezvaničnim informacijama oni su u stabilnom stanju.