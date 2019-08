1 od 5 miliona: Vojska da kaže ko je naredio brutalno prebijanje ispred Predsedništva

Organzator protesta „Jedan od pet miliona“ Srdjan Marković ocenio je danas da u incidentu ispred Predsedništva Srbije nisu učestvovali samo pripadnici jedinice „Kobre“ Vojske Srbije već i privatno obezbedjenje i zatražio od vojske da saopšti ko je u subotu uveče bio dežurni oficir i ko je naredio „brutalno prebijanje i prebacivanje preko ograde“.

On je upitao da li se radi o istim ljudima koji su napadali novinare i političke protivnike aktuelne vlasti i koji su učestvovali u rušenju u Savamali.

Marković je na konferenciji za novinare kod Predsedništva rekao da je skup bio prijavljen i da je bilo dogovoreno da učesnici protesta ostave svoje zahteve ispred ulaza u zgradu.

„Sinoć su me na kraju uredno prijavljenog protesta napali pripadnici obezbedjenja sa kojima je već bilo dogovoreno da predamo 42 tačke. Kada smo krenuli, oni su nam rekli da je zabranjeno i da ne možemo da prodjemo. Šta se desilo da oni tako odluče? Da li je to pokazatelj kako bi izgledao svaki dogovor sa ovom vlašću? Da li je ograda ispred Predsedništva granica koju je postavio Aleksandar Vučić da bi se zaštitio i od koga se plaši? Nema čega da se plaši“, rekao je on.

Marković je rekao da su učesnici protesta „Jedan od pet miliona“ do sada dokazali da su protesti bili mirni svaki put kada je poštovano ono što je dogovoreno a da ih je vlast ovaj put prevarila i isprovocirala incident.

„Mi ne znamo ko su ali mi nismo uzvratili nijednog trenutka, što je pokazatelj da nismo mi nasilni nego ova vlast i ova država“, rekao je on.

Marković je rekao da je posle incidenta povraćao i onesvestio se i da su mu u Urgentnom centru rekli da ima nagnječenje potiljka i podlive na rebrima.

On se obratio i opoziciji sa porukom da sedenjem za istim stolom sa predstavnicima aktuelne vlasti podržava „farsu“ da u Srbiji postoji dijalog, dok za to vreme Vučić svakodnevno vredja svakoga ko drugačije misli.

„Pozivamo opoziciju da ne bude saučesnik u ovoj farsi“, rekao je on i poručio vlastima da imaju rok do 1. septembra da ispune njihove uslove.

