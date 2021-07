A. Šešelj: Smeniti Gordanu Čomić jer propagira nešto što je u suprotnosti sa Ustavom (VIDEO)

Srpska radikalna stranka (SRS) zahteva da se Gordana Čomić smeni sa mesta ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, jer neko ko propagira nešto što je u suprotnosti sa Ustavom Srbije ne sme da bude deo izvršne vlasti, izjavio je danas potpredsednik SRS Aleksandar Šešelj.

Šešelj je na konferenciji za novinare u sedištu stranke izjavio da SRS smatra da Gordana Čomić „nema nikakav legitimitet“, zbog učešća na parlamentarnim izborima u koaliciji sa 11 stranaka i pokreta, koja je osvojila 0,9 odsto glasova gradjana Srbije, da bi nastavila da propagira Zakon o istopolnim zajednicama iako veliki deo vladajuće koalicije najavljuje da neće podržati taj zakon.

„U Srbiji je jedan svetski fenomen, osim vanparlamentarne opozicije imamo i vanparlamentarnu vlast“, rekao je Šešelj, navodeći da je Čomićeva jedan od takvih pripadnika „vanparlamentarne“ vlasti.

On je dodao da SRS nastavlja da prikuplja potpise za peticiju protiv Zakona o istopolnim zajednicama, koju je do sada potpisalo više desetina hiljada gradjana, kao i da je to dokaz da je Zakon o istopolnim zajednicama u suprotnosti i sa stavovima većine gradjana Srbije.

Šešelj je rekao da je „Gordana Čomić poznata po netoleranciji i totalitarnom pristupu“, navodeći kao primer da je za vreme njenog vodjenja Skupštine Srbije izrečeno najviše kazni i opomena narodnim poslanicima, što je naročito bilo usmereno protiv poslanika SRS.

„Licemerna je i neiskrena, deo je Vlade koju je sastavio Aleksandar Vučić, za koga je tvrdila da je nacista“, kazao je Šešelj.

(Beta)

