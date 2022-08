A. Šešelj: Srpski narod nikada ne sme da se pomiri sa Olujom, zločinom za koji niko nije …

Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke (SRS) Aleksandar Šešelj izjavio je danas da srpski narod nikada ne sme da se pomiri sa „najvećim zločinom i najvećim etničkim čišćenjem na teritoriji Evrope posle Drugog svetskog rata“, operacijom hrvatske vojske Oluja, i istakao da za taj zločin niko nije odgovarao.

Šešelj je u beogradskoj Crkvi svetog Marka, nakon parastosa stradalima povodom 27. godišnjice početka Oluje, naveo da je tada poginulo više od 2.000 ljudi, više od 2.000 se vode kao nestali, proterano je više od 250.000 Srba, a od početka 1991. godine ukupno oko 500.000.

„Svedoci smo za ovih 27 godina da neke članice Evropske unije i NATO, podržane sa Zapada slave taj zločin i posmatraju ga kao neko uzvišeno dobro, što je skandalozno“, rekao je Šešelj za agenciju Beta.

Istakao je da srpski narod odaje počast svojim žrtvama i dodao sa se „nikada neće pomiriti sa nelegalnom okupacijom Republike Srpske Krajine“.

„Srpski narod ne zaboravlja Republiku Srpsku Krajinu, gaji i neguje uspomenu na svoj život i svoje ognjište i nikada se neće smiriti dok Republika Srpska Krajina ne bude ponovo u srpskim rukama. Kada će to biti, da li će biti za našeg života, najvažnije je da srpski narod to ne zaboravi“, kazao je on.

Šešelj je naglasio da Srbija, kao matica srpskog naroda, mora da se postara da se poboljša život izbeglicama, Srbima, Krajišnicima koji žive u kolektivnim smeštajima i borcima Vojske Republike Srpske Krajine kojima nije priznat ratni staž.

„Mi moramo da omogućimo kao država, na svaki mogući način, ravnopravan tretman, kao bi se Srbi osetili kao u svojoj matici, a ne kao da su pobegli u inostranstvo“, istakao je Šešelj.

Komentarišući optužnicu Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije za Petrovačku cestu, gde je za vreme Oluje bombardovana kolona srpskih izbeglica, Šešelj je kazao da Srbija ne može da se posmatra kao neko ko podiže tenziju podizanjem te optužnice.

„Ne može Srbija na taj način da diže tenzije. Niko nije odgovarao ni za jedan zločin koji je učinjen nad srpskim narodom u Republici Srpskoj Krajini, ni u Haškom tribunalu, ni u Hrvatskoj, ni bilo gde drugde, iako imamo transkripte Franje Tudjmana kako planira izvršenje etničkog čišćenja nad Srbima u Krajini“, naveo je on.

Za zločine na Petrovačkoj cesti, dodao je Šešelj, svakako bi trebalo da odgovaraju oni koji su odgovorni, ali i oni koji su naredili i sproveli etničko čišćenje.

Naveo je i da Zapad trenutno Oluju posmatra kao nešto dobro, isto kao i „svaki mogući zločin protiv srpskog naroda“, poput onih koji su se dešavali nad Srbima iz Republike Srpske Krajine, Srbima iz Podrinja, iz Sarajeva, sve do onoga što se dešavalo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

„Zapad nikada nije osudio krivce za zločine nad Srbima i uvek je davao legitimitet i podršku svim onim krvnicima koji su krvavili ruke srpskom krvlju. Ne očekujem da će se to u bližoj budućnosti promeniti, ali mi treba da istrajemo na tome, da govorimo o tome, da odajemo počast našim žrtvama i da nikada ne zaboravimo šta se sve dogodilo i sudbinu našeg naroda“, rekao je Šešelj.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.