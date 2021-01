A. Šešelj (SRS): Organizovati dijalog bez posrednika iz EU

Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke (SRS) Aleksandar Šešelj pozvao je danas vlast i opoziciju da organizuju dijalog o izbornim uslovima, ali bez posredovanja iz Evropske unije, koje smatra poniženjem.

„Neprihvatljivo je da se organizuje dijalog uz posredovanje iz EU. To je poniženje. Priznajemo da nema demokratskih institucija u Srbiji, da nismo sposobni da sami donosimo odluke u sopstvenom interesu i pristajemo na diktat iz inostranstva“, ocenio je Šešelj na konferenciji za novinare u centrali SRS.

On je naglasio da je „dovoljan alarm da treba nešto menjati“ to što su, kako je naveo, samo Srpska napredna stranka (SNS), Socijalistička partija Srbije (SPS) i njegova SRS samostalno prikupile potpise za prošlogodišnje izbore, a ukazao je i na „spekulacije o kupovini glasova u Vranju“.

Zbog toga je potrebno uvesti kontrolu glasanja, sprečavanje podmićivanja i ucene glasača u javnim preduzećima, ocenio je Šešelj.

„Ako sami to ne vidimo, džabe da nam dolaze iz inostranstva da nam kažu da to ne valja“, istakao je on.

(Beta)

