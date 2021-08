Advokat Ninić: Ministar Stefanović obezbedio sebi slobodu

Advokat Ivan Ninić izjavio je danas da je ministar Nebojša Stefanović, pozivajući se na saradnju s direktorom FBI Kristoferom Vrejom, obezbedio sebi komforan politički status i apsolutnu slobodu.

Ninić je agenciji Beta kazao da je Stefanovićev demanti da ima bilo kakve veze s kriminalnom grupom Veljka Belivuka, zapravo potvrda ogromnog sukoba Stefanovića i Aleksandra Vučića, „kome se ne nezire kraj“.

„Ne samo da Stefanović demantuje tabloidne optužbe da je posedovao telefon sa ‘Skaj’ aplikacijom i najavljuje tužbe protiv medija koji ga povezuju s mafijom, on ide korak dalje, pa tako za potvrdu svojih navoda upućuje javnost i istražne organe na direktora FBI Kristofera Vreja, s kojim se 2019. godine službeno sreo kao ministar policije“, rekao je advokat.

Po njegovim rečima, Stefanović na ovaj način poručuje: „Imate izbor da verujete direktoru FBI, bez koga Belivuk ne bi bio uhapšen, ili Vučićevim tabloidima“.

„To je prilično hrabro stavljanje prsta u oko Vučiću i do sada najdirektnija poruka da u krivično-pravnom smislu ne može da ga poveže sa Belivukovom grupom“, ocenio je Ninić.

On navodi da se u obrisima Stefanovićeve izjave nazire i to da on kao ministar ima neposredna saznanja ko je sve u Srbiji bio korisnik kriptovane „Skaj“ aplikacije, ali da o tome trenutno nije spreman da govori, „što mu u kontekstu drugih saznanja svih ovih meseci i ubuduće obezbedjuje komforan politički status i apsolutnu slobodu“.

„Kada optužnica stupi na pravnu snagu verovatno ćemo saznati gde su bili serveri ‘Skaj’ aplikacije i koja je to evropska služba bezbednosti našem tužilaštvu ustupila pohranjene podatke, ali Stefanovićeva potreba da na ovaj način javno apostrofira ulogu FBI u dešifrovanju enkripcije aplikacije ‘Skaj’, potvrdjuje kako smo uopšte došli u situaciju da se Veljko Belivuk i njegova grupa nadju iz rešetaka“, objasnio je advokat Ninić.

On je dodao da zabrinjava, medjutim, to što Stefanović nije javnosti pojasnio kako je moguće da je služba bezbednosti dopustila da Belivukova grupa likvidira ljude u oktobru 2020. godine i da to nije sprečeno, ukoliko informacije o enkripciji „Skaj“ aplikacije i samoj kriminalnoj grupi datiraju iz 2019. godine.

Ninić navodi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvaljivao evropskim službama bezbednosti na pomoći kada je u pitanju istraga protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka, a da sada preko ministra Stefanovića javnost prvi put saznaje za značajnu ulogu američke agencije FBI u prikupljanju dokaza i lociranju kriminalnih aktivnosti grupe Belivuka.

„Vučić je želeo da sebe prikaže pred domaćom javnosti kao nekoga ko nije podložan pritiscima, kao suverenog lidera koji je samostalno doneo odluku da se obračuna s jednom opasnom kriminalnom grupom koja na tlu Balkana i Evrope, u 21. veku, seče glave, kolje i melje ljude. Medjutim, izgleda da to nije bilo baš tako“, zaključio je advokat Ivan Ninić.

Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović poručio je juče da nikada nije imao bilo kakvu vezu s klanom Veljka Belivuka, niti sa bilo kojim drugim kriminalnim klanom, niti je koristio telefon sa Skaj aplikacijom, navodeći da srpska i strane strane službe „znaju ko su ljudi koji su koristili Skaj aplikaciju i komunicirali s kriminalnim grupama“.

„Informacije koje je FBI podelio s evropskim i našim službama značajno su pomogle da se prikupe dokazi i podigne optužnica protiv te kriminalne grupe“, rekao je Stefanović.

(Beta)

