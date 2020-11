Advokat Prelević: Klanovi nisu uvezeni, nastali su u Srbiji

Advokat Božo Prelević izjavio je danas da kriminalni klanovi koji su aktivni u Srbiji nisu „uvezeni“ kako je to rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, već smatra da „na čelu mafije piše ‘mejd in Serbia’ (proizvedeno u Srbiji)“ i da je to tako već tri decenije.

„Definicija organizovane mafije o kojoj govorimo je da nastaje u sprezi s politikom. Ne može zemlja u kojoj ministar unutrašnjih poslova radi ‘odlično’ posao da ima ovakvu mafiju. Ili je dobro radio pa nema mafije, a ako mafije ima onda nije radio dobro. Mafija je Srbiju dovela do kliničke smrti i nama treba reanimacija“, ocenio je Prelević za agenciju Beta.

Na pitanje da li očekuje uspeh u borbi protiv organizovanog kriminala koju je Vučić najavio, Prelević je odgovorio da ne očekuje zato što je Srbija „apsolutno zarobljena država na nivou na kojem nije bila od devedesetih“.

„Pošto je Vučić ozbiljan političar, on zna da je narodu mafije preko glave i zna da političke poene može da dobije samo na onome što odgovara celokupnoj populaciji. Takodje, on zna da će svako pošten i stručan iz ove oblasti da kaže da se mafija nije mogla uspostaviti bez političkih veza“, naglasio je on.

Rekao je da mafijaške organizacije koje su aktivne u Srbiji nisu stare tri decenije, a samo je mali deo njih stariji od osam godina.

Na pitanje da li je Vučić ugrozio istragu saopštavanjem da država zna ko je izvršilac ubistva u Novom Beogradu u četvrtak, i da je u toku potraga, Prelević je ocenio da se Vučić ovog puta „zadržao na dobrom odstojanju“ jer nije rekao ime i da zato to neće škoditi istrazi.

„To neće smetati istrazi, ali je to neka vrsta kampanje. Da budem jasan, meni savršeno odgovara rat s mafijom, držim mu pesnice da on to sprovede – da zahvati svoje i tudje ljude, da ojača policiju i bezbednosne službe da jure kriminalce, a ne političke protivnike“, naglasio je on.

Dodao je da bi njemu bilo logičnije da podatke o istrazi umesto predsednika, saopšti ministar unutrašnjih poslova, a da bi najviše voleo da je izašao tužilac i kazao: „Imamo dovoljno indicija za pokretanje postupka za to delo“.

Prema podacima „Crne knjige“ KRIK-a, od 2012. godine u Srbiji je izvršeno 166 ubistava koja imaju odlike mafijaških likvidacija.

Vučić je ranije danas izjavio da država zna ko je u četvrtak izvršio ubistvo u Novom Beogradu, da je u toku potraga za ubicom i da je reč o mafijaškim obračunima grupa „koje su u Srbiju uvezene“.

Prema saznanjima TV N1, muškarac koji je ubijen u Novom Beogradu je izvesni Bojan Mirković, koji se dovodi u vezu sa kriminalnim klanom škaljari.

(Beta)

