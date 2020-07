Advokat: Spremne krivične prijave zbog policijske torture nad demonstrantima u Kragujevcu

Mnogi mladi ljudi koji su bili uhapšeni na protestu u Kragujevcu 8. jula, iako vezani, dobili su batine od policije zbog čega će biti podnete krivične prijave, rekao je advokat Zlatko Milić koji brani osmoro oštećenih.

On je najavio da će biti podnete krivične prijave tužilaštvu za krivično delo mučenje i zlostavljanje protiv N.N. pripadnika policijske uprave.

Milić je rekao da zatim Policijska uprava odnosno unutrašnja kontrola treba da otkriju policajce koji su te večeri prešli granice ovlašćenja, postupali nečovečno, neljudski i naneli patnje.

„Nije policajac taj koji kažnjava, mi smo odavno izašli iz tog sistema ‘oko za oko, zub za zub’, i da se on nekome sveti. O njihovoj krivici odlučuje sud, a policija je jedan lanac koji se stara o bezbednosti, privodi, obaveštava i postupa po nalogu tužioca“, rekao je Milić.

Kazao je da će se u parničnom postupku tražiti i naknada štete od države Srbije za pretrpljenu bol i povrede.

On je u intervjuu na Fejsbuk stranici portala „Glas Šumadije“ rekao i da je lično video da su mnogim uhapšenim mladim ljudima, iako su bili vezani, nanete povrede.

Milić je kazao da su oni zadobili povrede policijskim palicama, dakle podlive, ogrebotine, ožiljke.

„Bilo je prinude, mnogi su dobili batine. O tome postoje lekarska uverenja i drugi dokazi i siguran sam da će o ovome odlučivati sud u postupcima protiv pripadnika Policijske uprave“, dodao je on.

Kazao je da su povrede kvalifikovane kao lake, a niko nije bio u bolnici na stacionarnom lečenju, što ne opravdava postupke policije i nanošenje povreda osobama koje su bile vezane.

„Radi se o upotrebi sredstva prinude protivno pozitivnim zakonskim propisima Srbije“, rekao je Milić.

Objasnio je da je upotreba sredstava prinude strogo regulisana zakonom, za pokušaj bekstva, napada na službeno lice i slično, a da ništa od toga nije bilo u slučaju uhapšenih 8. jula u Kragujevcu.

Prema rečima Milića, te večeri je bilo mnogo uhapšenih, 34 je dalo iskaze, a najviše njih u svojstvu osumnjičenih.

„Jedan broj lica je dao iskaz u svojstvu gradjana posle čega su otišli kući. Znači, za sve ostale je odredjena mera zadržavanja do 48 sati. Nakon toga je, posle davanja iskaza pred višim javnim tužiocem, predložen pritvor do 30 dana za skoro sve, osim za njih sedam do 10. Prema mojim saznanjima, sudija za prethodni postupak je odredio pritvor za šestoro te večeri“, rekao je Milić.

Prema Milićevom saznanju, bilo je i nekih koji su oslobodjeni posle policijskog zadržavanja od 48 sati, a poznato mu je da jedan od njih u dosijeu ima više krivičnih dela.

„Privedenima je stavljeno na teret krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, za šta je zaprećena kazna zatvora od jedne do pet godina“, rekao je Milić.

Na pitanje da li je „uobičajena procedura“ da 48 sati pojedini roditelji nisu znali gde su im deca, Milić je rekao da su postupci privodjenja, hapšenja i prava uhapšenih regulisani zakonom, kao i medjunarodnim konvencijama koje je Srbija ratifikovala.

On je rekao da svako ima pravo da zna zašto se hapsi i šta mu se stavlja na teret, pravo na branioca, da javi roditeljima gde se nalazi.

Prema njegovim rečima roditelji njegovih branjenika imali su informacije o uhapšenoj deci i gde se nalaze, s obzirom da nije bilo mesta za sve u Kragujevcu, pa su neka odvedena u Arandjelovac, Topolu, Raču, Batočinu i Ćupriju.

Milić, koji je bio učesnik protesta ’90-tih, gradjanski i politički aktivista, ocenio je reagovanje policije i na poslednjim protestima u Beogradu.

„Posle ’90-tih godina i sile na demonstracijama, kad je bilo prekoračenja granice, pucanja, povreda i žrtava, imali smo jedan stabilniji period, od 2000. godine. Osim pojedinačnih sukoba sa navijačima i navijačkim grupama, ovo su prva ozbiljnija iskakanja pripadnika policije prema gradjanima i naravno, prekomerne upotrebe sile“, rekao je Milić.

On je ocenio da Srbija ima sistem „daleko od savremenih evropskih“ i da sledi dug i ozbiljan rad bi bile dostignute te vrednosti i gradjani konačno mogli da se ponose svojim pravosudjem i policijom.

(Beta)

