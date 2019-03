Advokati analizirali: Zašto je posle presude Karadžiću Mladić — „druga priča“

Kazna od 40 godina ili doživotni zatvor — za Radovana Karadžića je mala razlika, ocenjuju advokati Branislav Tapušković i Slobodan Zečević.

Oni su gostujući na RTS-u istakli da je drugostepena presuda Žalbenog veća Mehanizma za krivične sudove u Hagu prvom predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću — jedan od načina da se zadovolji javnost.

Advokat Branislav Tapušković kaže da i posle presude činjenično stanje nije promenjeno ni u čemu.

„Ovo je jedna slobodna procena. Oni su dali razloge na bazi onoga što je utvrđeno do sada i na osnovu toga su izrekli kaznu. Čoveku od 73 godine izreći doživotni zatvor, to je samo da se zadovolji zahtev žrtava. Ne bih to da procenjujem. U svakom slučaju, ovo je nešto što bi moglo da se okarakteriše kao neminovnost. S obzirom na to da je nekoliko njih dobilo doživotni zatvor za Srebrenicu“, navodi Tapušković.

Advokat Slobodan Zečević smatra da se sa aspekta Karadžića malo toga menja.

„Doživotna kazna ili 40 godina zatvora — mala je razlika u tome. Ovo je politički motivisano da bi se zadovoljila javnost BiH, da kazna od 40 godina ode na doživotnu“, kazao je Zečević.

To je, kaže Zečević, bila jedina druga zamerka koju je javnost u Federaciji imala protiv predsednika Karadžića.

Tapušković smatra da je Karadžić mogao da zna šta se događa u Srebrenici, da to nije sprečio, ali ne i da je naređivao streljanja.

„Otpale su genocidne namere za ostale opštine. Nije utvrđena relacija između Vojske Jugoslavije i Vojske Republike Srpske. Činjenično se nije promenilo ništa, sem što su procenjivali da kazna nije adekvatna“, navodi Tapušković.

Prema njegovim rečima, okolnosti su, kompletno gledane, dovele do odluke koja će postići nešto u vezi sa zahtevima žrtava.

„Ako je ovo logika sudskih veća, pretpostavljam da možemo da očekujemo isti rezultat i kod generala Mladića“, smatra Slobodan Zečević.

Međutim, Tapušković smatra da neće biti tako kod Ratka Mladića.

„Mladić je druga priča. Ja bih voleo da on dočeka kraj procesa, ali kod njega je problem zdravstveno stanje“, navodi Tapušković.

(Sputnjik)