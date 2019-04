Agencija za borbu protiv korupcije ponovo proverava da li je Radojičić na vreme prijavio vikendicu

Agencija za borbu protiv korupcije ponovo proverava da li je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić prekršio zakon tako što je naknadno prijavio da poseduje vikendicu na Zlatiboru, objavila je danas Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK).

Poratal navodi da je Radojičić vikendicu nezakonito sagradio tokom 2017. godine.

Agencija je sredinom septembra 2018. počela da proverava da li je Radojičić na vreme podneo izveštaj o imovini i prihodima, odnosno da li je prijavio da poseduje vikendicu na Zlatiboru. Postupak je pokrenut šest meseci pošto su novinari KRIK-a otkrili da je sadašnji gradonačelnik Beograda vlasnik vikendice koju je sagradio bez dozvole i nije je prijavio Agenciji.

Na pitanje novinara KRIK-a kako je taj postupak okončan, kako navode, od Agencije je stigao odgovor da je u toku ponovljeni postupak i da je, u skladu sa zakonom, iz njega isključena javnost.

Prema podacima koje je KRIK sakupio tokom istraživanja, Radojičić je prekršio zakon jer nelegalnu vikendicu nije na vreme prijavio Agenciji.

Dokumentacija do koje su došli novinari KRIK-a pokazuje da je Radojičić vikendicu na Zlatiboru sazidao tokom 2017. godine dok je bio direktor dečje klinike Tiršova. Bio je dužan da je prijavi Agenciji do kraja januara 2018. godine, međutim, on to nje učinio – prijavio ju je tek pošto je postao gradonačelnik sredinom prošle godine.

KRIK navodi da je agencija retroaktivno menjala Radojičićeve podatke.

„Pošto su novinari KRIK-a poslali pitanja Agenciji u vezi sa Radojičićevim stanom i zemljom koji se nisu videli u njegovim imovinskim kartonima, ta institucija ih je retroaktivno dodavala – ne dajući javnosti nikakvo obrazloženje za takav potez“, pipe na sajtu KRIK-a.

(Beta)