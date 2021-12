'Akcija' i Ekološki ustanak pozvali gradjane da na referendumu glasaju protiv promene Ustava

Otvorena gradjanska platforma „Akcija“ i Ekološki ustanak pozvale su danas gradjane da 16. januara 2022. godine „stanu u odbranu najvišeg pravnog akta naše države i na referendumu zaokruže ‘ne’ za promenu Ustava Srbije“.

„Predložene ustavne promene ne dovode do unapredjenja pravosudja, već naprotiv, doprinose većem političkom uticaju i predstavljaju pokušaj Srpske napredne stranke (SNS) da uspostavi još veću kontrolu i uticaj nad sudstvom“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da su „Venecijanska komisija i poslanci Evropskog parlamenta ukazali na to da su predložene promene samo šminka koja suštinski ne menja ništa i ne smanjuje uticaj vlasti na pravosudje“, kao i da je akt o promeni Ustava izglasala jednostranačka Skupšina, bez šire javne rasprave.

„Svega osam odsto gradjana Srbije zna na šta se odnose predložene promene, što je za ovako bitnu temu skandalozno mali procenat, za šta je odgovorna isključivo vlast, koja izmenu najvišeg pravnog akta države pokušava da izvede spinovanjem i iza kulisa. Ovakve promene i svakodnevno kršenje Ustava pokazuju da njima uopšte nije stalo do gradjana, do države, do zakona i vladavine prava“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

